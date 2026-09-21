Αναβλητικότητα: Τα αφήνετε όλα «για αύριο»; Πώς θα το σταματήσετε
Αναβλητικότητα: Τα αφήνετε όλα «για αύριο»; Πώς θα το σταματήσετε
Γιατί αφήνουμε για αύριο μια δουλειά που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα; Ένας ειδικός εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αναβλητικότητα και ποιες απλές στρατηγικές μπορούν να μας βοηθήσουν
Η αναβλητικότητα είναι μία από τις πιο συχνές μορφές αποφυγής. Όπως περιγράφει ο Stephen Greenspan, ομότιμος καθηγητής εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ στο Psychology Today, το όνομά της προέρχεται από τη λατινική έννοια της αναβολής ενός ή και περισσότερων πραγμάτων για ένα αόριστο «αύριο». Οι συνέπειές της, ωστόσο, εκτείνονται πολύ πέρα από μια ημιτελή λίστα υποχρεώσεων.
Ο δρ. Greenspan παρατηρεί ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συχνό στους φοιτητές: Περίπου το 90% αναφέρει τάση προς αναβολή, ενώ για περίπου 1 στους 4 η συνήθεια μπορεί να γίνει τόσο έντονη, ώστε να «απειλήσει» την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβλητικότητα μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους τομείς της ζωής, αφήνοντας την «ακαταστασία» της καθημερινής ζωής να συσσωρεύεται – από την αποφυγή δύσκολων συζητήσεων, μέχρι λογαριασμούς που δεν πληρώνονται στην ώρα τους και εργασίες που δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα.
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Ο δρ. Greenspan παρατηρεί ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συχνό στους φοιτητές: Περίπου το 90% αναφέρει τάση προς αναβολή, ενώ για περίπου 1 στους 4 η συνήθεια μπορεί να γίνει τόσο έντονη, ώστε να «απειλήσει» την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβλητικότητα μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους τομείς της ζωής, αφήνοντας την «ακαταστασία» της καθημερινής ζωής να συσσωρεύεται – από την αποφυγή δύσκολων συζητήσεων, μέχρι λογαριασμούς που δεν πληρώνονται στην ώρα τους και εργασίες που δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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