Αναβλητικότητα: Τα αφήνετε όλα «για αύριο»; Πώς θα το σταματήσετε

Γιατί αφήνουμε για αύριο μια δουλειά που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα; Ένας ειδικός εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αναβλητικότητα και ποιες απλές στρατηγικές μπορούν να μας βοηθήσουν