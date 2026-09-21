Η ΔΕΠΥ «αναστατώνει» και το έντερο – Ποια συμπτώματα εμφανίζονται έως και 4 φορές συχνότερα
Η ΔΕΠΥ «αναστατώνει» και το έντερο – Ποια συμπτώματα εμφανίζονται έως και 4 φορές συχνότερα
Νεότερη ανάλυση συνδέει τη ΔΕΠΥ με αυξημένη συχνότητα γαστρεντερικών ενοχλήσεων - Τι έδειξε για δυσκοιλιότητα, ευερέθιστο έντερο και κοιλιακό πόνο και τι εξετάζουν οι επιστήμονες
Αν και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έχει συσχετιστεί περισσότερο με τη δυσκολία συγκέντρωσης, την υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα, νεότερη μελέτη στρέφει την προσοχή σε ένα άλλο όργανο που συνδέεται άρρηκτα με τον εγκέφαλο: το έντερο.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, όσοι έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ εμφανίζουν συχνότερα μια σειρά από γαστρεντερικά συμπτώματα, από δυσκοιλιότητα και κοιλιακό πόνο μέχρι σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Συνολικά, οι πιθανότητες εμφάνισης γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν 48% υψηλότερες σε σχέση με όσους δεν είχαν διαγνωστεί με τη διαταραχή.
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Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, όσοι έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ εμφανίζουν συχνότερα μια σειρά από γαστρεντερικά συμπτώματα, από δυσκοιλιότητα και κοιλιακό πόνο μέχρι σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Συνολικά, οι πιθανότητες εμφάνισης γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν 48% υψηλότερες σε σχέση με όσους δεν είχαν διαγνωστεί με τη διαταραχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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