Οξεία παγκρεατίτιδα: Η μέθοδος που έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου
Οξεία παγκρεατίτιδα: Η μέθοδος που έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου
Η επεμβατική υπερηχοενδοσκόπηση έχει αλλάξει την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπλοκών της οξείας παγκρεατίτιδας, επιτρέποντας σε επιλεγμένους ασθενείς την παροχέτευση συλλογών και την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών χωρίς ανοικτή χειρουργική επέμβαση, εξηγεί ο Ιωάννης Καρούμπαλης, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής & Επικεφαλής Μονάδας Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ''Γ. Γεννηματάς''
Η οξεία παγκρεατίτιδα είναι μια αιφνίδια φλεγμονή του παγκρέατος. Στους περισσότερους ασθενείς υποχωρεί με την κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή, χωρίς μόνιμες συνέπειες. Σε ένα μικρότερο, αλλά κλινικά σημαντικό ποσοστό, η νόσος εξελίσσεται σε νεκρωτική παγκρεατίτιδα: Tμήμα του παγκρέατος ή των ιστών γύρω από αυτό νεκρώνεται και μπορεί να δημιουργηθούν συλλογές υγρού και νεκρωτικού υλικού. Οι συλλογές αυτές ενδέχεται να μολυνθούν, να πιέσουν το στομάχι ή το δωδεκαδάκτυλο, να αποφράξουν τα χοληφόρα και να προκαλέσουν επίμονο πόνο, εμέτους, αδυναμία σίτισης ή γενικευμένη λοίμωξη.
Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, η αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών επιπλοκών στηριζόταν κυρίως στην ανοικτή χειρουργική επέμβαση, μια θεραπεία αποτελεσματική, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντική για ήδη βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σήμερα, η επεμβατική υπερηχοενδοσκόπηση (EUS) έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική προσέγγιση, επιτρέποντας, σε πολλές περιπτώσεις, την παροχέτευση και τον καθαρισμό των συλλογών χωρίς χειρουργική τομή.
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Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, η αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών επιπλοκών στηριζόταν κυρίως στην ανοικτή χειρουργική επέμβαση, μια θεραπεία αποτελεσματική, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντική για ήδη βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σήμερα, η επεμβατική υπερηχοενδοσκόπηση (EUS) έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική προσέγγιση, επιτρέποντας, σε πολλές περιπτώσεις, την παροχέτευση και τον καθαρισμό των συλλογών χωρίς χειρουργική τομή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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