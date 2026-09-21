Οξεία παγκρεατίτιδα: Η μέθοδος που έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου

Η επεμβατική υπερηχοενδοσκόπηση έχει αλλάξει την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπλοκών της οξείας παγκρεατίτιδας, επιτρέποντας σε επιλεγμένους ασθενείς την παροχέτευση συλλογών και την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών χωρίς ανοικτή χειρουργική επέμβαση, εξηγεί ο Ιωάννης Καρούμπαλης, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής & Επικεφαλής Μονάδας Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ''Γ. Γεννηματάς''