Γιατί πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά το ηλιοβασίλεμα – Τα οφέλη για μυαλό και διάθεση
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Αλτρουισμός Διάθεση Ήλιος Μνήμη Στρες Ύπνος

Γιατί πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά το ηλιοβασίλεμα – Τα οφέλη για μυαλό και διάθεση

Δεν είναι μόνο μια μαγική στιγμή της ημέρας. Σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες έρευνες, ένα βλέμμα στο ηλιοβασίλεμα μπορεί να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τη μνήμη, να ενισχύσει τον ύπνο και να μας κάνει πιο συμπονετικούς απέναντι στους άλλους

Γιατί πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά το ηλιοβασίλεμα – Τα οφέλη για μυαλό και διάθεση
Μαρία Κοτοπούλη
Λίγα φυσικά φαινόμενα έχουν τη δύναμη να μαγνητίσουν το βλέμμα μας. Το ηλιοβασίλεμα είναι μία από αυτές τις στιγμές. Κι ενώ οι περισσότεροι το συνδέουμε με χαλάρωση ή ρομαντισμό, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα οφέλη του μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα.

Νέα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι η έκθεση στο φυσικό φως κατά τη δύση του ήλιου δεν προσφέρει μόνο μια ευχάριστη εμπειρία, αλλά μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, την ψυχική υγεία και τον κιρκαδικό μας ρυθμό.

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Μαρία Κοτοπούλη
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