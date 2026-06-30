Γιατί πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά το ηλιοβασίλεμα – Τα οφέλη για μυαλό και διάθεση

Δεν είναι μόνο μια μαγική στιγμή της ημέρας. Σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες έρευνες, ένα βλέμμα στο ηλιοβασίλεμα μπορεί να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τη μνήμη, να ενισχύσει τον ύπνο και να μας κάνει πιο συμπονετικούς απέναντι στους άλλους