Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού
YGEIAMOU.GR
Αναλύσεις ΕΟΔΥ Θάλασσα Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κολύμπι Πισίνα

Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού

Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε σε περίπου 1,5 χρόνο πάνω από 3.000 εργαστηριακές αναλύσεις σε παραλίες και πισίνες, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων

Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού
ygeiamou.gr team
Κατά τη θερινή περίοδο, χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται παραλίες και πισίνες για αναψυχή και άθληση. Πίσω από την ασφάλεια αυτών των υδάτων βρίσκεται ένα σημαντικό αλλά συχνά λιγότερο γνωστό έργο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το οποίο υλοποιείται μέσω του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ).

Ο ρόλος του ΚΕΔΥ είναι διττός υποστηρίζοντας εργαστηριακά και επιστημονικά την επιτήρηση της δημόσιας υγείας μέσω ελέγχων σε νερά αναψυχής τόσο ακτών κολύμβησης όσο και κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης