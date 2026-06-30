Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού

Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε σε περίπου 1,5 χρόνο πάνω από 3.000 εργαστηριακές αναλύσεις σε παραλίες και πισίνες, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων