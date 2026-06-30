Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού
Παραλίες και πισίνες στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΔΥ – Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού
Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε σε περίπου 1,5 χρόνο πάνω από 3.000 εργαστηριακές αναλύσεις σε παραλίες και πισίνες, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
Κατά τη θερινή περίοδο, χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται παραλίες και πισίνες για αναψυχή και άθληση. Πίσω από την ασφάλεια αυτών των υδάτων βρίσκεται ένα σημαντικό αλλά συχνά λιγότερο γνωστό έργο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το οποίο υλοποιείται μέσω του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ).
Ο ρόλος του ΚΕΔΥ είναι διττός υποστηρίζοντας εργαστηριακά και επιστημονικά την επιτήρηση της δημόσιας υγείας μέσω ελέγχων σε νερά αναψυχής τόσο ακτών κολύμβησης όσο και κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).
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Ο ρόλος του ΚΕΔΥ είναι διττός υποστηρίζοντας εργαστηριακά και επιστημονικά την επιτήρηση της δημόσιας υγείας μέσω ελέγχων σε νερά αναψυχής τόσο ακτών κολύμβησης όσο και κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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