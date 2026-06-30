Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε
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Ακοή Αυτιά εμβοές Ζέστη Καύσωνας Φλεγμονή

Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε

Η έντονη έκθεση στον ήλιο και η αφυδάτωση δεν επιβαρύνουν μόνο το δέρμα και τον οργανισμό, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν και την ακοή, πυροδοτώντας εμβοές - Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και δίνουν tips προστασίας

Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε
Βίκυ Βενιού
Οι καυσώνες συνήθως συνδέονται με γνωστούς κινδύνους για την υγεία, όπως η αφυδάτωση, η θερμική εξάντληση, η θερμοπληξία και το ηλιακό έγκαυμα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν πλέον ότι η έντονη έκθεση στον ήλιο μπορεί, επίσης, να επιδεινώσει μια πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως: Τις εμβοές.

Τι είναι οι εμβοές και γιατί εμφανίζονται

Οι εμβοές περιγράφονται συνήθως ως «κουδούνισμα στα αυτιά», αν και μπορεί επίσης να ακούγονται σαν βουητό ή σφύριγμα. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν προσωρινό κουδούνισμα μετά από μια δυνατή συναυλία ή ένα πάρτι. Για όσους πάσχουν από εμβοές, ωστόσο, ο ήχος μπορεί να είναι επίμονος και να εμφανίζεται χωρίς καμία εξωτερική αιτία.

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Βίκυ Βενιού
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