Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε

Η έντονη έκθεση στον ήλιο και η αφυδάτωση δεν επιβαρύνουν μόνο το δέρμα και τον οργανισμό, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν και την ακοή, πυροδοτώντας εμβοές - Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και δίνουν tips προστασίας