Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε
Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε
Η έντονη έκθεση στον ήλιο και η αφυδάτωση δεν επιβαρύνουν μόνο το δέρμα και τον οργανισμό, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν και την ακοή, πυροδοτώντας εμβοές - Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και δίνουν tips προστασίας
Οι καυσώνες συνήθως συνδέονται με γνωστούς κινδύνους για την υγεία, όπως η αφυδάτωση, η θερμική εξάντληση, η θερμοπληξία και το ηλιακό έγκαυμα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν πλέον ότι η έντονη έκθεση στον ήλιο μπορεί, επίσης, να επιδεινώσει μια πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως: Τις εμβοές.
Τι είναι οι εμβοές και γιατί εμφανίζονται
Οι εμβοές περιγράφονται συνήθως ως «κουδούνισμα στα αυτιά», αν και μπορεί επίσης να ακούγονται σαν βουητό ή σφύριγμα. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν προσωρινό κουδούνισμα μετά από μια δυνατή συναυλία ή ένα πάρτι. Για όσους πάσχουν από εμβοές, ωστόσο, ο ήχος μπορεί να είναι επίμονος και να εμφανίζεται χωρίς καμία εξωτερική αιτία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι οι εμβοές και γιατί εμφανίζονται
Οι εμβοές περιγράφονται συνήθως ως «κουδούνισμα στα αυτιά», αν και μπορεί επίσης να ακούγονται σαν βουητό ή σφύριγμα. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν προσωρινό κουδούνισμα μετά από μια δυνατή συναυλία ή ένα πάρτι. Για όσους πάσχουν από εμβοές, ωστόσο, ο ήχος μπορεί να είναι επίμονος και να εμφανίζεται χωρίς καμία εξωτερική αιτία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα