Η προπόνηση με αντιστάσεις προστατεύει τη γυναικεία καρδιά – Συστήνονται 2 φορές την εβδομάδα
YGEIAMOU.GR
Ενδυνάμωση Καρδιαγγειακές παθήσεις Προπόνηση αντιστάσεων

Η προπόνηση με αντιστάσεις προστατεύει τη γυναικεία καρδιά – Συστήνονται 2 φορές την εβδομάδα

Δεδομένα περίπου 120.000 γυναικών συσχέτισαν τις ασκήσεις με αντιστάσεις με μικρότερο κίνδυνο εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων

Η προπόνηση με αντιστάσεις προστατεύει τη γυναικεία καρδιά – Συστήνονται 2 φορές την εβδομάδα
ygeiamou.gr team
Οι γυναίκες που κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις ενδέχεται να έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδιαίτερα όταν η προπόνηση συνδυάζεται με αερόβια άσκηση. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JACC.

Η αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση, είναι ήδη γνωστό ότι προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, η συμβολή της προπόνησης αντιστάσεων, που περιλαμβάνει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη, ελαστικούς ιμάντες, μηχανήματα ή το ίδιο το βάρος του σώματος, έχει μελετηθεί λιγότερο.

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ygeiamou.gr team
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