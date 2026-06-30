Η προπόνηση με αντιστάσεις προστατεύει τη γυναικεία καρδιά – Συστήνονται 2 φορές την εβδομάδα
Η προπόνηση με αντιστάσεις προστατεύει τη γυναικεία καρδιά – Συστήνονται 2 φορές την εβδομάδα
Δεδομένα περίπου 120.000 γυναικών συσχέτισαν τις ασκήσεις με αντιστάσεις με μικρότερο κίνδυνο εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων
Οι γυναίκες που κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις ενδέχεται να έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδιαίτερα όταν η προπόνηση συνδυάζεται με αερόβια άσκηση. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JACC.
Η αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση, είναι ήδη γνωστό ότι προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, η συμβολή της προπόνησης αντιστάσεων, που περιλαμβάνει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη, ελαστικούς ιμάντες, μηχανήματα ή το ίδιο το βάρος του σώματος, έχει μελετηθεί λιγότερο.
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Η αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση, είναι ήδη γνωστό ότι προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, η συμβολή της προπόνησης αντιστάσεων, που περιλαμβάνει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη, ελαστικούς ιμάντες, μηχανήματα ή το ίδιο το βάρος του σώματος, έχει μελετηθεί λιγότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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