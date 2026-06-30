Διαταραχές ύπνου: Πόσο ασφαλής είναι η μελατονίνη σε παιδιά; Μία παιδίατρος απαντά

Mια παιδίατρος εξηγεί πότε η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, ποιες είναι οι συνιστώμενες δόσεις ανά ηλικία και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς