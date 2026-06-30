Διαταραχές ύπνου: Πόσο ασφαλής είναι η μελατονίνη σε παιδιά; Μία παιδίατρος απαντά
Διαταραχές ύπνου: Πόσο ασφαλής είναι η μελατονίνη σε παιδιά; Μία παιδίατρος απαντά
Mια παιδίατρος εξηγεί πότε η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, ποιες είναι οι συνιστώμενες δόσεις ανά ηλικία και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς
Ενήλικες με αϋπνία ή διαταραγμένο πρόγραμμα ύπνου αλλά και παιδιά που δυσκολεύονται να κοιμηθούν θα δοκιμάσουν τα πάντα για να απολαύσουν ήρεμο ύπνο, με τη μελατονίνη να είναι μια από τις επιλογές τους. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι θα τη δοκιμάσουν αναζητώντας μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση.
Παρόλα αυτά, οι αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν συχνά στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο δημιουργούν σύγχυση. Είναι τελικά η μελατονίνη ασφαλής; Μπορεί να χορηγηθεί στα παιδιά; Και ποια είναι η σωστή χρήση της; Η παιδίατρος Sally Ibrahim, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve επιχειρεί να απαντήσει με άρθρο της στο The Conversation. «Διαπιστώνω ότι πολλοί γονείς αισθάνονται αβέβαιοι σχετικά με τη χρήση μελατονίνης και μερικοί μάλιστα αισθάνονται ενοχές αν το κάνουν, παρά τα σαφή οφέλη που προκύπτουν από την κατάλληλη χρήση» σχολιάζει.
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Παρόλα αυτά, οι αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν συχνά στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο δημιουργούν σύγχυση. Είναι τελικά η μελατονίνη ασφαλής; Μπορεί να χορηγηθεί στα παιδιά; Και ποια είναι η σωστή χρήση της; Η παιδίατρος Sally Ibrahim, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve επιχειρεί να απαντήσει με άρθρο της στο The Conversation. «Διαπιστώνω ότι πολλοί γονείς αισθάνονται αβέβαιοι σχετικά με τη χρήση μελατονίνης και μερικοί μάλιστα αισθάνονται ενοχές αν το κάνουν, παρά τα σαφή οφέλη που προκύπτουν από την κατάλληλη χρήση» σχολιάζει.
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