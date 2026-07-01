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Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο
SPORTS
Ρόναλντ Κούμαν Εθνική Ολλανδίας Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο

Μετά από τρία χρόνια στον πάγκο των «Οράνιε» o Ρόναλντ Κούμαν αποτελεί παρελθόν

Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο
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Τέλος ο Ρόναλντ Κούμαν από την εθνική Ολλανδίας. 

Ο έμπειρος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του μία ημέρα μετά από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο Ρόναλντ Κούμαν ανέλαβε την Ολλανδία το 2023 και έμεινε τρία χρόνια. Παλαιότερα είχε θητεύσει στον πάγκο της την περίοδο 2018-20 πριν πάει στην Μπαρτσελόνα.
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