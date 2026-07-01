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Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο
Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο
Μετά από τρία χρόνια στον πάγκο των «Οράνιε» o Ρόναλντ Κούμαν αποτελεί παρελθόν
Τέλος ο Ρόναλντ Κούμαν από την εθνική Ολλανδίας.
Ο έμπειρος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του μία ημέρα μετά από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.
Ο Ρόναλντ Κούμαν ανέλαβε την Ολλανδία το 2023 και έμεινε τρία χρόνια. Παλαιότερα είχε θητεύσει στον πάγκο της την περίοδο 2018-20 πριν πάει στην Μπαρτσελόνα.
Ο έμπειρος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του μία ημέρα μετά από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.
Ο Ρόναλντ Κούμαν ανέλαβε την Ολλανδία το 2023 και έμεινε τρία χρόνια. Παλαιότερα είχε θητεύσει στον πάγκο της την περίοδο 2018-20 πριν πάει στην Μπαρτσελόνα.
𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗞𝗼𝗲𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗗𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺— OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026
Ronald Koeman has informed the Dutch Football Association (KNVB) that he will not extend his contract as head coach of the Netherlands national… pic.twitter.com/msOkoNz3VV
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