Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να κάνετε ένα βήμα μπροστά; Τι μαρτυρά η αργοπορία για την μακροζωία
Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να κάνετε ένα βήμα μπροστά; Τι μαρτυρά η αργοπορία για την μακροζωία
Μια απλή δοκιμασία ισορροπίας και κινητικότητας φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων
Πόσο γρήγορα μπορείτε να κάνετε ένα βήμα προς το εμπρός; Όσο απλή κι αν φαίνεται αυτή κίνηση, μπορεί να κρύβει σημαντικές πληροφορίες για το πόσα χρόνια θα ζήσετε σύμφωνα με νεότερη μελέτη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Νεγκέβ (BGU).
Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει ένα εκούσιο βήμα αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την μακροχρόνια επιβίωση των ηλικιωμένων. Όσο πιο αργά ξεκινά ένας ηλικιωμένος να κάνει ένα βήμα, ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα εκτελεί μια γνωστική εργασία, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θνησιμότητας τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει ένα εκούσιο βήμα αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την μακροχρόνια επιβίωση των ηλικιωμένων. Όσο πιο αργά ξεκινά ένας ηλικιωμένος να κάνει ένα βήμα, ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα εκτελεί μια γνωστική εργασία, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θνησιμότητας τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα