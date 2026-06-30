ΕΣΥ – Ελλείψεις: Ποιες περιοχές δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις – Γιατί δεν τις επιλέγουν οι γιατροί
ΕΣΥ – Ελλείψεις: Ποιες περιοχές δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις – Γιατί δεν τις επιλέγουν οι γιατροί
Παρά τα οικονομικά κίνητρα, η δυσκολία στελέχωσης παραμένει σε περιοχές όπως τα Χανιά, η Ρόδος και μικρότερα νησιά - Παθολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι οι ειδικότητες με το μεγαλύτερο πρόβλημα
Ελπίδες για ικανοποιητική στελέχωση των κενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) γεννούν τα αποτελέσματα της τελευταίας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις 1.131 μόνιμων γιατρών. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, ενδιαφέρον προέκυψε για το 82% των θέσεων, με ορισμένες περιοχές, μάλιστα, οι οποίες διαχρονικά δεν ήταν στις προτιμήσεις των υποψηφίων, να βλέπουν αιτήσεις. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν νησιά και άλλα σημεία του ελλαδικού χάρτη, καθώς και συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, για τα οποία η μάχη συνεχίζεται.
Μετά την ολοκλήρωση της προκήρυξης για μόνιμους γιατρούς την περασμένη εβδομάδα απαιτούνται περίπου τέσσερις μήνες για την τοποθέτηση των ενδιαφερόμενων. Επομένως, τα νησιά και το εφετινό καλοκαίρι θα έχουν ελλείψεις και θα καλυφθούν υγειονομικά με προσωρινές λύσεις, δηλαδή μετακινήσεις. Από τον Οκτώβριο, όμως, φαίνεται ότι αρκετά από τα κενά θα καλυφθούν.
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Μετά την ολοκλήρωση της προκήρυξης για μόνιμους γιατρούς την περασμένη εβδομάδα απαιτούνται περίπου τέσσερις μήνες για την τοποθέτηση των ενδιαφερόμενων. Επομένως, τα νησιά και το εφετινό καλοκαίρι θα έχουν ελλείψεις και θα καλυφθούν υγειονομικά με προσωρινές λύσεις, δηλαδή μετακινήσεις. Από τον Οκτώβριο, όμως, φαίνεται ότι αρκετά από τα κενά θα καλυφθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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