ΕΣΥ – Ελλείψεις: Ποιες περιοχές δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις – Γιατί δεν τις επιλέγουν οι γιατροί

Παρά τα οικονομικά κίνητρα, η δυσκολία στελέχωσης παραμένει σε περιοχές όπως τα Χανιά, η Ρόδος και μικρότερα νησιά - Παθολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι οι ειδικότητες με το μεγαλύτερο πρόβλημα