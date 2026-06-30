Οι 9 στους 10 δεν εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι πρέπει να αλλάξει

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες δεν απορρίπτουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά ζητούν κάτι βασικό: Διαφάνεια, αναφορά πηγών και απαντήσεις που μπορούν να επαληθευτούν