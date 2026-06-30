Οι 9 στους 10 δεν εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι πρέπει να αλλάξει
Οι 9 στους 10 δεν εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι πρέπει να αλλάξει
Νέα έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες δεν απορρίπτουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά ζητούν κάτι βασικό: Διαφάνεια, αναφορά πηγών και απαντήσεις που μπορούν να επαληθευτούν
Όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται οι χρήστες, ιδιαίτερα όταν οι απαντήσεις που λαμβάνουν δεν συνοδεύονται από σαφείς πηγές. Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα σε 1.200 ενήλικες, το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται πλήρως τα αποτελέσματα που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Για το 42%, η δυσπιστία αυτή συνδέεται άμεσα με την απουσία αναφοράς στην προέλευση των πληροφοριών.
Η ανησυχία αυτή δεν αφορά μόνο στην ακρίβεια των απαντήσεων, αλλά και τη διαφάνεια. Πολλοί χρήστες θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχεται μια πληροφορία, ποιος την παρήγαγε και αν μπορεί να επαληθευτεί. Όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δίνει μια απάντηση με σιγουριά, χωρίς όμως να εξηγεί πού βασίζεται, η εμπιστοσύνη κλονίζεται.
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Η ανησυχία αυτή δεν αφορά μόνο στην ακρίβεια των απαντήσεων, αλλά και τη διαφάνεια. Πολλοί χρήστες θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχεται μια πληροφορία, ποιος την παρήγαγε και αν μπορεί να επαληθευτεί. Όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δίνει μια απάντηση με σιγουριά, χωρίς όμως να εξηγεί πού βασίζεται, η εμπιστοσύνη κλονίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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