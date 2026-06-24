Βουτιά στα summer sports χωρίς να ξεχνάμε την ενυδάτωση

Τα καλοκαιρινά σπορ είναι ιδανικός τρόπος για άσκηση και διασκέδαση στην παραλία. Η ζέστη, όμως, αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε υγρά, γι’ αυτό η ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα είναι απαραίτητη