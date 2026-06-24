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Βουτιά στα summer sports χωρίς να ξεχνάμε την ενυδάτωση
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Βουτιά στα summer sports χωρίς να ξεχνάμε την ενυδάτωση

Τα καλοκαιρινά σπορ είναι ιδανικός τρόπος για άσκηση και διασκέδαση στην παραλία. Η ζέστη, όμως, αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε υγρά, γι’ αυτό η ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα είναι απαραίτητη

Βουτιά στα summer sports χωρίς να ξεχνάμε την ενυδάτωση
ygeiamou.gr team
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Το καλοκαίρι μάς καλεί να βγούμε έξω, να κινηθούμε περισσότερο και να μεταφέρουμε την άσκηση εκεί όπου χτυπά η καρδιά της εποχής: Στην παραλία. Από το beach volley μέχρι το SUP, την κολύμβηση και τις ρακέτες, τα καλοκαιρινά σπορ συνδυάζουν ιδανικά τη φυσική δραστηριότητα με τη διασκέδαση, τη θάλασσα και την παρέα.

Γιατί η άσκηση στον ήλιο χρειάζεται προσοχή

Όσο απολαυστική κι αν είναι, όμως, η άσκηση κάτω από τον ήλιο, χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και η αυξημένη εφίδρωση κάνουν τον οργανισμό να χάνει περισσότερα υγρά και πολύτιμους ηλεκτρολύτες, ακόμη κι όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα. Γι’ αυτό, η ενυδάτωση, αλλά και η πρόσληψη φυσικών μεταλλικών στοιχείων και ηλεκτρολυτών δεν πρέπει να έρχεται μετά την άσκηση, αλλά να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

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