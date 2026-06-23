Παιδί και διαδίκτυο: Ένας πολύτιμος οδηγός για τους γονείς
Παιδί και διαδίκτυο: Ένας πολύτιμος οδηγός για τους γονείς
Η επιστημονική ομάδα του «Μαζί για το Παιδί» συνοψίζει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο μέσα από έναν σύντομο οδηγό
*Από την Επιστημονική Ομάδα του Μαζί για το Παιδί
Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Από τη μάθηση και την ψυχαγωγία μέχρι την κοινωνικοποίηση, η ψηφιακή ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξή τους. Ο στόχος για τους γονείς δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η καθοδήγηση και η δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης με την τεχνολογία.
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, πάνω από το 1/3 των εφήβων αναφέρει καθημερινή, σχεδόν συνεχή επαφή με φίλους μέσω διαδικτύου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό περνά πολλές ώρες την ημέρα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή σε βίντεο. Παράλληλα, περίπου 1 στους 9 εφήβους εμφανίζει σημάδια προβληματικής χρήσης των social media. Αντίστοιχα, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να ζει χωρίς πλατφόρμες όπως το YouTube.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Από τη μάθηση και την ψυχαγωγία μέχρι την κοινωνικοποίηση, η ψηφιακή ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξή τους. Ο στόχος για τους γονείς δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η καθοδήγηση και η δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης με την τεχνολογία.
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, πάνω από το 1/3 των εφήβων αναφέρει καθημερινή, σχεδόν συνεχή επαφή με φίλους μέσω διαδικτύου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό περνά πολλές ώρες την ημέρα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή σε βίντεο. Παράλληλα, περίπου 1 στους 9 εφήβους εμφανίζει σημάδια προβληματικής χρήσης των social media. Αντίστοιχα, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να ζει χωρίς πλατφόρμες όπως το YouTube.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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