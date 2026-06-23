Παιδί και διαδίκτυο: Ένας πολύτιμος οδηγός για τους γονείς

*Από την Επιστημονική Ομάδα του Μαζί για το ΠαιδίΤο διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Από τη μάθηση και την ψυχαγωγία μέχρι την κοινωνικοποίηση, η ψηφιακή ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξή τους. Ο στόχος για τους γονείς δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η καθοδήγηση και η δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης με την τεχνολογία.Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες,ενώ ένα σημαντικό ποσοστό περνά. Παράλληλα, περίπου. Αντίστοιχα, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να ζει χωρίς πλατφόρμες όπως το YouTube.Διαβάστε περισσότερα στο