Οι οφθαλμικές σταγόνες που φρενάρουν την παιδική μυωπία – Τι έδειξε μελέτη

Μπορεί μια οφθαλμική σταγόνα να αλλάξει την πορεία της όρασης; Νέα μελέτη δείχνει ότι η ατροπίνη σε χαμηλή δοσολογία μπορεί να επιβραδύνει με ασφάλεια την εξέλιξη της παιδικής μυωπίας