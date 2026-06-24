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Οι οφθαλμικές σταγόνες που φρενάρουν την παιδική μυωπία – Τι έδειξε μελέτη
YGEIAMOU.GR
Μυωπία Οφθαλμικές σταγόνες

Οι οφθαλμικές σταγόνες που φρενάρουν την παιδική μυωπία – Τι έδειξε μελέτη

Μπορεί μια οφθαλμική σταγόνα να αλλάξει την πορεία της όρασης; Νέα μελέτη δείχνει ότι η ατροπίνη σε χαμηλή δοσολογία μπορεί να επιβραδύνει με ασφάλεια την εξέλιξη της παιδικής μυωπίας

Οι οφθαλμικές σταγόνες που φρενάρουν την παιδική μυωπία – Τι έδειξε μελέτη
ygeiamou.gr team
Η μυωπία εξελίσσεται σε μία από τις συχνότερες διαταραχές όρασης της παιδικής ηλικίας. Η ολοένα μεγαλύτερη έκθεση των παιδιών σε οθόνες, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο που περνούν σε εξωτερικούς χώρους, θεωρείται ότι συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέα κλινική μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, έρχεται να ενισχύσει τα δεδομένα υπέρ της χρήσης οφθαλμικών σταγόνων ατροπίνης χαμηλής συγκέντρωσης για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας στα παιδιά, προσφέροντας μία ακόμη θεραπευτική επιλογή. Αν και οι σταγόνες ατροπίνης χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές χώρες για τον έλεγχο της εξέλιξης της μυωπίας, η αποτελεσματικότητά τους δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς.

Τι έδειξε η μελέτη

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ygeiamou.gr team
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