«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν
«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν
Μωβ μέδουσες και λαγοκέφαλοι έχουν αυξηθεί στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους. Το ΕΛΚΕΘΕ δίνει την πραγματική «εικόνα» σε σχέση με τους λαγοκέφαλους και ο ΕΟΔΥ πρακτικές συμβουλές για μετά το τσίμπημα μιας μωβ μέδουσας
Από τη μία, οι μωβ μέδουσες, από την άλλη, οι λαγοκέφαλοι, η εξόρμηση στις ελληνικές παραλίες φαίνεται να μοιάζει με… extreme sport. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες οι οποίοι υπό τον φόβο δαγκώματος από μέδουσα ή λαγοκέφαλο αναβάλουν το κολύμπι. Τι πραγματικά, όμως, ισχύει και κατά πόσο τα παραπάνω είδη είναι ανεπιθύμητοι επισκέπτες των ελληνικών θαλασσών;
Το ygeiamou.gr συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι λουόμενοι για την επικινδυνότητα τόσο των μωβ μεδουσών όσο και των λαγοκέφαλων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ygeiamou.gr συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι λουόμενοι για την επικινδυνότητα τόσο των μωβ μεδουσών όσο και των λαγοκέφαλων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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