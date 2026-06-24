«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν

Μωβ μέδουσες και λαγοκέφαλοι έχουν αυξηθεί στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους. Το ΕΛΚΕΘΕ δίνει την πραγματική «εικόνα» σε σχέση με τους λαγοκέφαλους και ο ΕΟΔΥ πρακτικές συμβουλές για μετά το τσίμπημα μιας μωβ μέδουσας