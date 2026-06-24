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«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν
YGEIAMOU.GR
Λαγοκέφαλος Μώβ μέδουσες

«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν

Μωβ μέδουσες και λαγοκέφαλοι έχουν αυξηθεί στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους. Το ΕΛΚΕΘΕ δίνει την πραγματική «εικόνα» σε σχέση με τους λαγοκέφαλους και ο ΕΟΔΥ πρακτικές συμβουλές για μετά το τσίμπημα μιας μωβ μέδουσας

«Διακοπές» με λαγοκέφαλους και μωβ μέδουσες – Τι να κάνετε εάν σας επιτεθούν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Από τη μία, οι μωβ μέδουσες, από την άλλη, οι λαγοκέφαλοι, η εξόρμηση στις ελληνικές παραλίες φαίνεται να μοιάζει με… extreme sport. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες οι οποίοι υπό τον φόβο δαγκώματος από μέδουσα ή λαγοκέφαλο αναβάλουν το κολύμπι. Τι πραγματικά, όμως, ισχύει και κατά πόσο τα παραπάνω είδη είναι ανεπιθύμητοι επισκέπτες των ελληνικών θαλασσών;

Το ygeiamou.gr συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι λουόμενοι για την επικινδυνότητα τόσο των μωβ μεδουσών όσο και των λαγοκέφαλων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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