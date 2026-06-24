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Τρώμε φρούτα και λαχανικά εποχής – Τα καλύτερα του καλοκαιριού
YGEIAMOU.GR
Λαχανικά Φρούτα

Τρώμε φρούτα και λαχανικά εποχής – Τα καλύτερα του καλοκαιριού

Πότε είναι στην εποχή τους τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και τα ψάρια και τα θαλασσινά; Ανακαλύψτε γιατί αξίζει να καταναλώνουμε τα τρόφιμα στην εποχή τους

Τρώμε φρούτα και λαχανικά εποχής – Τα καλύτερα του καλοκαιριού
ygeiamou.gr team
*Από την κυρία Φλώρα Λουκιανού Κλινική Διαιτολόγο – Αθλητική Διατροφολόγο


Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της γεωργίας, του εμπορίου και της τεχνολογίας, έχουμε πρόσβαση σε φρούτα, λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, η κατανάλωση προϊόντων που βρίσκονται στην εποχή τους προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Τα εποχικά προϊόντα διατηρούν καλύτερα τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα αντιοξειδωτικά και τα φυτοχημικά τους. Παράλληλα, προσφέρουν στον οργανισμό θρεπτικά συστατικά που είναι πιο χρήσιμα σε κάθε εποχή. Για παράδειγμα, τα καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση του οργανισμού κατά τους θερμούς μήνες.

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