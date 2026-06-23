Ποια είναι η σχέση των ενέσεων αδυνατίσματος με τη γονιμότητα και την κύηση; Η ενδοκρινολόγος απαντά
Ποια είναι η σχέση των ενέσεων αδυνατίσματος με τη γονιμότητα και την κύηση; Η ενδοκρινολόγος απαντά
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για τη σύλληψη, τις θεραπείες GLP-1 και την ασφαλή διακοπή τους - Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, MD, PhD, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ενδοκρινολογικής Μονάδας Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ και Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, εξηγεί
Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 και οι νεότεροι διπλοί αγωνιστές GIP/GLP-1 έχουν μεταβάλει ουσιαστικά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, επιτυγχάνοντας σημαντική και διατηρήσιμη απώλεια βάρους. Πέρα από τη μείωση του σωματικού βάρους, οι θεραπείες αυτές βελτιώνουν τον γλυκαιμικό έλεγχο, την αρτηριακή πίεση, τη λιπιδαιμική εικόνα και συνολικά τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση τους σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες υπογονιμότητας, καθώς επηρεάζει άμεσα τον άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης–ωοθηκών. Η αυξημένη λιπώδης μάζα συνοδεύεται από αντίσταση στην ινσουλίνη, υπερινσουλιναιμία και διαταραχές στην έκκριση ορμονών και αδιποκυτταροκινών, οδηγώντας συχνά σε διαταραχές της ωορρηξίας. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό στις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, όπου η παχυσαρκία επιδεινώνει περαιτέρω τη μεταβολική και αναπαραγωγική δυσλειτουργία.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση τους σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες υπογονιμότητας, καθώς επηρεάζει άμεσα τον άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης–ωοθηκών. Η αυξημένη λιπώδης μάζα συνοδεύεται από αντίσταση στην ινσουλίνη, υπερινσουλιναιμία και διαταραχές στην έκκριση ορμονών και αδιποκυτταροκινών, οδηγώντας συχνά σε διαταραχές της ωορρηξίας. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό στις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, όπου η παχυσαρκία επιδεινώνει περαιτέρω τη μεταβολική και αναπαραγωγική δυσλειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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