Ποια χώρα στην Ευρώπη έχει το μοναδικό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό – «Ένοχα» τα μολυσμένα τσιμπούρια
YGEIAMOU.GR
ECDC Τσιμπούρια

Ποια χώρα στην Ευρώπη έχει το μοναδικό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό – «Ένοχα» τα μολυσμένα τσιμπούρια

Τι αναφέρει το ECDC σε πρόσφατη έκθεσή του για το κρούσμα, την παρουσία μολυσμένων κροτώνων και τα συμπτώματα της νόσου

Ποια χώρα στην Ευρώπη έχει το μοναδικό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό – «Ένοχα» τα μολυσμένα τσιμπούρια
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μόλις μία ευρωπαϊκή χώρα, η Ισπανία, έχει αναφέρει μέχρι στιγμής για το 2026 κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό (CCHF) τοπικής προέλευσης.

Σύμφωνα με την πρώτη φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τη νόσο, από τις αρχές του έτους έως τις 17 Ιουνίου είχε σημειωθεί ένα περιστατικό στη Σαλαμάνκα.

Το ECDC επισημαίνει ότι η εξέλιξη δεν θεωρείται απροσδόκητη, καθώς στην περιοχή εντοπίζονται οι βασικοί φορείς του ιού: οι κρότωνες (τσιμπούρια) του γένους Hyalomma. Επιπλέον, ανθρώπινα κρούσματα έχουν καταγραφεί εκεί και στο παρελθόν, ενώ η πρόσφατη περίπτωση συνέπεσε με την εποχική αύξηση της δραστηριότητας των τσιμπουριών.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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