Ποια χώρα στην Ευρώπη έχει το μοναδικό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό – «Ένοχα» τα μολυσμένα τσιμπούρια

Τι αναφέρει το ECDC σε πρόσφατη έκθεσή του για το κρούσμα, την παρουσία μολυσμένων κροτώνων και τα συμπτώματα της νόσου