Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ: Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη Μοριακή Απεικόνιση με το Biograph Trinion
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ: Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη Μοριακή Απεικόνιση με το Biograph Trinion
Με το Biograph Trinion, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά του να προσφέρει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου διαγνωστική φροντίδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
Η ιατρική απεικόνιση εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη διάγνωση και τη θεραπεία, και το ΥΓΕΙΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ηγετικό του ρόλο, φέρνοντας πρώτο στην Ελλάδα, το Biograph Trinion, το νέο πλήρως ψηφιακό σύστημα PET/CT της Siemens Healthineers. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα συστήματα που λειτουργούν παγκοσμίως, τοποθετώντας το ΥΓΕΙΑ στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη Μοριακή Απεικόνιση και ενισχύοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη, υψηλού επιπέδου διαγνωστική φροντίδα στη χώρα μας.
Η εγκατάσταση του Biograph Trinion δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η διάγνωση και η παρακολούθηση των ασθενών. Το σύστημα εκπροσωπεί τη νέα γενιά υβριδικής απεικόνισης, βασισμένη σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία και στην ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε όλα τα στάδια της εξέτασης. Από τη συλλογή των δεδομένων έως την επεξεργασία και την τελική αξιολόγηση, η χρήση της AI συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση πιθανών σφαλμάτων και στην ενίσχυση της διαγνωστικής ακρίβειας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εγκατάσταση του Biograph Trinion δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η διάγνωση και η παρακολούθηση των ασθενών. Το σύστημα εκπροσωπεί τη νέα γενιά υβριδικής απεικόνισης, βασισμένη σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία και στην ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε όλα τα στάδια της εξέτασης. Από τη συλλογή των δεδομένων έως την επεξεργασία και την τελική αξιολόγηση, η χρήση της AI συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση πιθανών σφαλμάτων και στην ενίσχυση της διαγνωστικής ακρίβειας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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