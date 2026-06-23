Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ: Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη Μοριακή Απεικόνιση με το Biograph Trinion

Η ιατρική απεικόνιση εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη διάγνωση και τη θεραπεία, και το ΥΓΕΙΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ηγετικό του ρόλο, φέρνοντας πρώτο στην Ελλάδα, το Biograph Trinion, το νέο πλήρως. Πρόκειται για ένα από τακαι ενισχύοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη, υψηλού επιπέδου διαγνωστική φροντίδα στη χώρα μας.Η εγκατάσταση του Biograph Trinion δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η διάγνωση και η παρακολούθηση των ασθενών. Το σύστημα εκπροσωπεί τη νέα γενιά υβριδικής απεικόνισης, βασισμένη σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία και στηνσε όλα τα στάδια της εξέτασης. Από τη συλλογή των δεδομένων έως την επεξεργασία και την τελική αξιολόγηση, η χρήση της AI συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση πιθανών σφαλμάτων και στην ενίσχυση της διαγνωστικής ακρίβειας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.Διαβάστε περισσότερα στο