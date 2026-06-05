Θέλετε πιο υγιείς αρτηρίες στα 60; Η απάντηση ξεκινά από τα 30 – Δεν είναι μόνο η χοληστερόλη
Θέλετε πιο υγιείς αρτηρίες στα 60; Η απάντηση ξεκινά από τα 30 – Δεν είναι μόνο η χοληστερόλη
Νέα διαχρονική μελέτη του Karolinska Institutet δείχνει ότι μία παράμετρος της νεαρής και μέσης ενήλικης ζωής προβλέπει την ελαστικότητα των αρτηριών δεκαετίες αργότερα
Η καλή φυσική κατάσταση στη νεαρή και μέση ενήλικη ζωή μπορεί να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην υγεία της καρδιάς δεκαετίες αργότερα.
Νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη αερόβια ικανότητα στην ηλικία των 34 και των 52 ετών είχαν πιο ελαστικές αρτηρίες στα 63 τους χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη αερόβια ικανότητα στην ηλικία των 34 και των 52 ετών είχαν πιο ελαστικές αρτηρίες στα 63 τους χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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