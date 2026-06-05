Θέλετε πιο υγιείς αρτηρίες στα 60; Η απάντηση ξεκινά από τα 30 – Δεν είναι μόνο η χοληστερόλη
YGEIAMOU.GR
Αρτηρίες Καρδιά Φυσική Κατάσταση

Θέλετε πιο υγιείς αρτηρίες στα 60; Η απάντηση ξεκινά από τα 30 – Δεν είναι μόνο η χοληστερόλη

Νέα διαχρονική μελέτη του Karolinska Institutet δείχνει ότι μία παράμετρος της νεαρής και μέσης ενήλικης ζωής προβλέπει την ελαστικότητα των αρτηριών δεκαετίες αργότερα

Θέλετε πιο υγιείς αρτηρίες στα 60; Η απάντηση ξεκινά από τα 30 – Δεν είναι μόνο η χοληστερόλη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η καλή φυσική κατάσταση στη νεαρή και μέση ενήλικη ζωή μπορεί να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην υγεία της καρδιάς δεκαετίες αργότερα.

Νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη αερόβια ικανότητα στην ηλικία των 34 και των 52 ετών είχαν πιο ελαστικές αρτηρίες στα 63 τους χρόνια.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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