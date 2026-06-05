Pilates και ήπια άσκηση σε άτομα με μυοσκελετικές ευαισθησίες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Pilates και ήπια άσκηση σε άτομα με μυοσκελετικές ευαισθησίες – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Το Pilates μπορεί να αποτελέσει μια ήπια επιλογή άσκησης για άτομα με μυοσκελετικές δυσκολίες - Δείτε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για την προσαρμογή και την ασφαλή κίνηση
Για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μυοσκελετικές δυσκολίες, η σχέση με την άσκηση συχνά συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Η ανησυχία ότι μια κίνηση μπορεί να επιβαρύνει το σώμα ή να προκαλέσει δυσφορία οδηγεί αρκετούς ανθρώπους στο να αποφεύγουν εντελώς τη σωματική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή όμως, η ήπια και σωστά προσαρμοσμένη κίνηση αποτελεί για αρκετούς ανθρώπους σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους και της γενικότερης ευεξίας τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον γύρω από ήπιες μορφές άσκησης, όπως το Pilates, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Όχι επειδή αντιμετωπίζεται ως «λύση» ή θεραπευτική μέθοδος, αλλά επειδή αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα σε ένα περιβάλλον άσκησης που βασίζεται στον έλεγχο της κίνησης, στον πιο ήρεμο ρυθμό και στην προσαρμογή των ασκήσεων ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε ατόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον γύρω από ήπιες μορφές άσκησης, όπως το Pilates, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Όχι επειδή αντιμετωπίζεται ως «λύση» ή θεραπευτική μέθοδος, αλλά επειδή αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα σε ένα περιβάλλον άσκησης που βασίζεται στον έλεγχο της κίνησης, στον πιο ήρεμο ρυθμό και στην προσαρμογή των ασκήσεων ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε ατόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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