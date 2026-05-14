«Παιδιά τα πράγματα δεν είναι όσο δύσκολα φαίνονται τώρα – Σας αγαπώ, δείξτε δύναμη» – Η συγκινητική ανάρτηση του Μαραβέγια
Με αφορμή τα γενέθλιά του στις 13 Μαΐου, ο Κωστής Μαραβέγιας έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, αφιερωμένη στην «πληγωμένη εφηβεία»
Μια διαφορετική ανάρτηση για τα γενέθλια του επέλεξε να κάνει ο Κωστής Μαραβέγιας. Απευθυνόμενος κυρίως στα παιδιά 16 και 17 ετών, που, όπως γράφει, τον ακούνε και τον ακολουθούν στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο αγαπημένος τραγουδοποιός δεν στάθηκε στα γενέθλια ως μια ημέρα γιορτής, αλλά ως μια αφορμή για να σκεφτεί «την πληγωμένη εφηβεία».
Με λόγια απλά, τρυφερά και άμεσα, μίλησε για τα αδιέξοδα, τους αυτοτραυματισμούς, τη βία, τις διαφορές που μπορεί να καταλήξουν σε χειροδικίες, αλλά και για τα όνειρα που, όπως εύχεται, πρέπει να «πιάνουν τόπο». «Λένε πως οι ευχές πιάνουν. Εύχομαι τα αδιέξοδα να μην γίνονται αυτοτραυματισμοί, οι διαφορές να μην γίνονται χειροδικίες και τα όνειρα να πιάνουν τόπο», έγραψε χαρακτηριστικά.
