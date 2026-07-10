Ελκώδης Κολίτιδα: Μονοκλωνικό αντίσωμα πετυχαίνει ύφεση της νόσου σε 12 εβδομάδες

Θετικά είναι τα αποτελέσματα νέας μελέτης, η οποία αξιολόγησε τα οφέλη μονοκλωνικού αντισώματος σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα και έδειξε ευεργετική δράση εντός τριών μηνών