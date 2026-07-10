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Ελκώδης Κολίτιδα: Μονοκλωνικό αντίσωμα πετυχαίνει ύφεση της νόσου σε 12 εβδομάδες
YGEIAMOU.GR
Ελκώδης Κολίτιδα Μονοκλωνικά αντισώματα Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Ελκώδης Κολίτιδα: Μονοκλωνικό αντίσωμα πετυχαίνει ύφεση της νόσου σε 12 εβδομάδες

Θετικά είναι τα αποτελέσματα νέας μελέτης, η οποία αξιολόγησε τα οφέλη μονοκλωνικού αντισώματος σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα και έδειξε ευεργετική δράση εντός τριών μηνών

Ελκώδης Κολίτιδα: Μονοκλωνικό αντίσωμα πετυχαίνει ύφεση της νόσου σε 12 εβδομάδες
ygeiamou.gr team
Ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3 ATLAS UC, η οποία αξιολογεί το tulisokibart, ένα υπό διερεύνηση εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την κυτταροκίνη τύπου 1A [παρόμοια με τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TL1A)], σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα.

Η μελέτη πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο της, που είναι η κλινική ύφεση σύμφωνα με τον Τροποποιημένο Δείκτη Mayo (Modified Mayo Score – MMS) στις 12 εβδομάδες, καθώς και βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία. Σε συμφωνία με τα ήδη δημοσιευμένα αποτελέσματα της Φάσης 2, δεν εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας.

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ygeiamou.gr team
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