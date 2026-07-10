ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό
YGEIAMOU.GR
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Εμβολιασμοί Επισκέπτες υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό

Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στα εμβολιαστικά μητρώα ενισχύει την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την έγκαιρη παρέμβαση σε ευάλωτες ομάδες

Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό
ygeiamou.gr team
Ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί η ενεργοποίηση της πρόσβασης των Επισκεπτών Υγείας στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 5243/2025.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών θεσμικών παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) και της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΥΚΑ, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στο πληροφοριακό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης