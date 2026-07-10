Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό

Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στα εμβολιαστικά μητρώα ενισχύει την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την έγκαιρη παρέμβαση σε ευάλωτες ομάδες