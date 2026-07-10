Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό
Πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών για τους επισκέπτες υγείας – Τι σημαίνει αυτό
Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στα εμβολιαστικά μητρώα ενισχύει την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την έγκαιρη παρέμβαση σε ευάλωτες ομάδες
Ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί η ενεργοποίηση της πρόσβασης των Επισκεπτών Υγείας στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 5243/2025.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών θεσμικών παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) και της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΥΚΑ, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στο πληροφοριακό σύστημα.
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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών θεσμικών παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) και της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΥΚΑ, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στο πληροφοριακό σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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