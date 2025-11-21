Τι κάνουμε όταν το παιδί πνίγεται με τροφές ή αντικείμενα – Ο ειδικός εξηγεί
Ο δρ. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης, Συντονιστής Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας ΜΗΤΕΡΑ δίνει οδηγίες σε περίπτωση πνιγμού του παιδιού από λήψη τροφής
Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε σχολείο στον Πειραιά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου καθώς μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών η ανήλικη κατέληξε λίγη ώρα μετά τις 10:00 σκορπώντας τη θλίψη.
Όπως εξηγεί ο κύριος Κουδουμνάκης Εμμανουήλ, Συντονιστής Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας ΜΗΤΕΡΑ, το παιδί αμέσως μετά την εισρόφηση, εκδηλώνει επίμονο ή παροξυσμικό βήχα που μπορεί να συνοδεύεται με δύσπνοια ή και μελάνιασμα στα χείλη και μετά από λίγο να ηρεμήσει και να εμφανιστούν τα συμπτώματα πάλι μετά από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της νύκτας. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς πρέπει να μεταφέρουν το παιδί στα επείγοντα Παιδιατρικού Νοσοκομείου, προκειμένου να αξιολογηθεί από παιδίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο, να γίνει ακτινογραφία θώρακος και στη πλειονότητα των περιπτώσεων βρογχοσκόπηση, προκειμένου να εξεταστεί εσωτερικά όλος ο πνεύμονας και να αφαιρεθεί το ξένο σώμα. Εάν ο γονέας δεν είναι παρών στο επεισόδιο και διαπιστώσει επίμονο βήχα, θα συμβουλευτεί τον παιδίατρο άμεσα και το πλέον ασφαλές είναι να αξιολογηθεί στο Νοσοκομείο.
