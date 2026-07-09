Ο «χαμηλού κινδύνου» καρκίνος προστάτη δεν πρέπει να λέγεται καρκίνος λένε οι ειδικοί – Τι προτείνουν
Ο «χαμηλού κινδύνου» καρκίνος προστάτη δεν πρέπει να λέγεται καρκίνος λένε οι ειδικοί – Τι προτείνουν
Τη μετονομασία του χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη σε «προκαρκινική κατάσταση» προτείνουν οι επιστήμονες, καθώς πρόκειται για όγκους που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν εξελίσσονται, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται ενεργά
Η λέξη «καρκίνος» προκαλεί φόβο. Και, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική μελέτη, αυτός ο φόβος ίσως οδηγεί χιλιάδες άνδρες σε περιττές θεραπείες για μια μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η χαμηλότερου κινδύνου μορφή της νόσου δεν θα έπρεπε πλέον να χαρακτηρίζεται ως «καρκίνος», αλλά ως προκαρκινική κατάσταση, εκτιμώντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει τόσο την υπερθεραπεία όσο και τους θανάτους από τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου.
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και δημοσιευμένη στο JAMA Oncology, επικεντρώθηκε στην κατηγορία Grade Group 1 (GG1), την πιο πρώιμη και χαμηλού κινδύνου μορφή καρκίνου του προστάτη. Πρόκειται για όγκους που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν προκαλούν συμπτώματα ούτε δίνουν μεταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν στους περισσότερους ασθενείς ενεργό παρακολούθηση με τακτικές μετρήσεις PSA, μαγνητική τομογραφία και περιοδικές βιοψίες, αντί για άμεση θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και δημοσιευμένη στο JAMA Oncology, επικεντρώθηκε στην κατηγορία Grade Group 1 (GG1), την πιο πρώιμη και χαμηλού κινδύνου μορφή καρκίνου του προστάτη. Πρόκειται για όγκους που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν προκαλούν συμπτώματα ούτε δίνουν μεταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν στους περισσότερους ασθενείς ενεργό παρακολούθηση με τακτικές μετρήσεις PSA, μαγνητική τομογραφία και περιοδικές βιοψίες, αντί για άμεση θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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