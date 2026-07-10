Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να ράβει: Εμένα δεν μου έχεις ράψει ούτε κάλτσα
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να ράβει: Εμένα δεν μου έχεις ράψει ούτε κάλτσα
«Τι άλλες χάρες έχεις; Ποιος τη χάρη μου», επισήμανε ωστόσο το πρώην μοντέλο για τη σύντροφό του και τραγουδίστρια
Ένα βίντεο ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να ράβει, με το πρώην μοντέλο να «πειράζει» τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας πως σε εκείνον δεν έχει ράψει «ούτε ένα σώβρακο».
Σε story που δημοσίευσε στο Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει την τραγουδίστρια, η οποία φαίνεται πως έραβε ένα μαγιό της και ακούγεται να της λέει αρχικά: «Τι άλλες χάρες έχεις; Και ράβεις. Ποιος τη χάρη μου».
«Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα εσύ», του απάντησε η Ρία Ελληνίδου με χιούμορ, με το πρώην μοντέλο να αστειεύεται και να της επισημαίνει: «Ναι, αλλά σε εμένα δεν έχεις ράψει ούτε κάλτσα, ούτε ένα σώβρακο. Τα δικά σου μια χαρά τα κάνεις. Αυτά είναι παιδιά. Τις χάρες τις κρατάει για εκείνη...».
Δείτε το βίντεο
Μερικές ημέρες πριν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα ακόμη χιουμοριστικό βίντεο με τη σύντροφό του. Την ώρα που η Ρία Ελληνίδου απολάμβανε το φαγητό της, δίπλα της βρισκόταν η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, που κοιτούσε το πιάτο της τραγουδίστριας με λαχτάρα.
«Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό», δήλωσε τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με την τραγουδίστρια να του απαντά με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», προκαλώντας το γέλιο του αγαπημένου της.
Σε story που δημοσίευσε στο Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει την τραγουδίστρια, η οποία φαίνεται πως έραβε ένα μαγιό της και ακούγεται να της λέει αρχικά: «Τι άλλες χάρες έχεις; Και ράβεις. Ποιος τη χάρη μου».
«Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα εσύ», του απάντησε η Ρία Ελληνίδου με χιούμορ, με το πρώην μοντέλο να αστειεύεται και να της επισημαίνει: «Ναι, αλλά σε εμένα δεν έχεις ράψει ούτε κάλτσα, ούτε ένα σώβρακο. Τα δικά σου μια χαρά τα κάνεις. Αυτά είναι παιδιά. Τις χάρες τις κρατάει για εκείνη...».
Δείτε το βίντεο
Μερικές ημέρες πριν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα ακόμη χιουμοριστικό βίντεο με τη σύντροφό του. Την ώρα που η Ρία Ελληνίδου απολάμβανε το φαγητό της, δίπλα της βρισκόταν η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, που κοιτούσε το πιάτο της τραγουδίστριας με λαχτάρα.
«Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό», δήλωσε τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με την τραγουδίστρια να του απαντά με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», προκαλώντας το γέλιο του αγαπημένου της.
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