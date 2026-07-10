Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35
Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35
Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η υπογονιμότητα στις γυναίκες 35-49 ετών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με τη δημογραφική γήρανση και την καθυστερημένη τεκνοποίηση να διαμορφώνουν μια νέα πρόκληση για τα συστήματα υγείας
Σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας των επόμενων δεκαετιών εξελίσσεται η υπογονιμότητα, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν ή αναγκάζονται να αποκτήσουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, τα περιστατικά υπογονιμότητας στις γυναίκες ηλικίας 35 έως 49 ετών αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία, αγγίζοντας τα 80 εκατομμύρια έως το 2036.
Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων της μελέτης Global Burden of Disease 2023, η οποία αξιολόγησε την πορεία της υπογονιμότητας σε 204 χώρες και περιοχές κατά την περίοδο 1990-2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων της μελέτης Global Burden of Disease 2023, η οποία αξιολόγησε την πορεία της υπογονιμότητας σε 204 χώρες και περιοχές κατά την περίοδο 1990-2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα