Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η υπογονιμότητα στις γυναίκες 35-49 ετών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με τη δημογραφική γήρανση και την καθυστερημένη τεκνοποίηση να διαμορφώνουν μια νέα πρόκληση για τα συστήματα υγείας