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Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35
YGEIAMOU.GR
Υπογόνιμα ζευγάρια Υπογονιμότητα

Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η υπογονιμότητα στις γυναίκες 35-49 ετών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με τη δημογραφική γήρανση και την καθυστερημένη τεκνοποίηση να διαμορφώνουν μια νέα πρόκληση για τα συστήματα υγείας

Με πρόβλημα υπογονιμότητας 80 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2036 – Στο στόχαστρο οι άνω των 35
Μαρία Κοτοπούλη
Σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας των επόμενων δεκαετιών εξελίσσεται η υπογονιμότητα, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν ή αναγκάζονται να αποκτήσουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, τα περιστατικά υπογονιμότητας στις γυναίκες ηλικίας 35 έως 49 ετών αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία, αγγίζοντας τα 80 εκατομμύρια έως το 2036.

Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων της μελέτης Global Burden of Disease 2023, η οποία αξιολόγησε την πορεία της υπογονιμότητας σε 204 χώρες και περιοχές κατά την περίοδο 1990-2023.

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Μαρία Κοτοπούλη
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