Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία
Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία
Ο αποκλειστικός θηλασμός κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής μπορεί να θωρακίσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα
Μια νέα μελέτη από επιστήμονες στη Νορβηγία δείχνει ότι τα παιδιά που θηλάζουν συγκεκριμένα τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν της Νορβηγίας διαπίστωσαν ότι αυτός ο αποκλειστικός θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο για τα παιδιά, με τα κορίτσια μάλιστα να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα οφέλη.
Η Μπέριτ Σκρέτινγκ Σόλμπεργκ, ψυχίατρος και ερευνήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν, καθώς και ανώτερη σύμβουλος στο Νοσοκομείο Μπετάνιεν, αναφέρει: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ψυχιατρικά προβλήματα και οι διαταραχές έχουν να κάνουν τόσο με τα γονίδια όσο και με το περιβάλλον». Δηλώνει επίσης ότι αυτό που παρατήρησαν είναι ότι όσο περισσότερο θήλαζε αποκλειστικά ένα παιδί (μέχρι τους πρώτους έξι μήνες), τόσο λιγότερα συμπτώματα της ΔΕΠΥ παρουσίαζε αργότερα, στις ηλικίες των τριών, πέντε και οκτώ ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Μπέριτ Σκρέτινγκ Σόλμπεργκ, ψυχίατρος και ερευνήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν, καθώς και ανώτερη σύμβουλος στο Νοσοκομείο Μπετάνιεν, αναφέρει: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ψυχιατρικά προβλήματα και οι διαταραχές έχουν να κάνουν τόσο με τα γονίδια όσο και με το περιβάλλον». Δηλώνει επίσης ότι αυτό που παρατήρησαν είναι ότι όσο περισσότερο θήλαζε αποκλειστικά ένα παιδί (μέχρι τους πρώτους έξι μήνες), τόσο λιγότερα συμπτώματα της ΔΕΠΥ παρουσίαζε αργότερα, στις ηλικίες των τριών, πέντε και οκτώ ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα