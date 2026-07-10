Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία

Ο αποκλειστικός θηλασμός κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής μπορεί να θωρακίσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα