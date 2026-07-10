ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία
YGEIAMOU.GR
ΔΕΠΥ θηλασμός μητρικό γάλα

Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία

Ο αποκλειστικός θηλασμός κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής μπορεί να θωρακίσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα

Ο θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες προφυλάσσει από ΔΕΠΥ αποκαλύπτει έρευνα από τη Νορβηγία
ygeiamou.gr team
Μια νέα μελέτη από επιστήμονες στη Νορβηγία δείχνει ότι τα παιδιά που θηλάζουν συγκεκριμένα τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν της Νορβηγίας διαπίστωσαν ότι αυτός ο αποκλειστικός θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο για τα παιδιά, με τα κορίτσια μάλιστα να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Η Μπέριτ Σκρέτινγκ Σόλμπεργκ, ψυχίατρος και ερευνήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν, καθώς και ανώτερη σύμβουλος στο Νοσοκομείο Μπετάνιεν, αναφέρει: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ψυχιατρικά προβλήματα και οι διαταραχές έχουν να κάνουν τόσο με τα γονίδια όσο και με το περιβάλλον». Δηλώνει επίσης ότι αυτό που παρατήρησαν είναι ότι όσο περισσότερο θήλαζε αποκλειστικά ένα παιδί (μέχρι τους πρώτους έξι μήνες), τόσο λιγότερα συμπτώματα της ΔΕΠΥ παρουσίαζε αργότερα, στις ηλικίες των τριών, πέντε και οκτώ ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης