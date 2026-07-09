Κάντε διακοπές χωρίς άγχος «καλύπτοντας» το σπίτι σας με την κατάλληλη ασφάλιση περιουσίας

Από κλοπές και πυρκαγιές έως διαρροές νερού και ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, η ασφάλιση περιουσίας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη με χαμηλό ετήσιο κόστος