Κάντε διακοπές χωρίς άγχος «καλύπτοντας» το σπίτι σας με την κατάλληλη ασφάλιση περιουσίας
Κάντε διακοπές χωρίς άγχος «καλύπτοντας» το σπίτι σας με την κατάλληλη ασφάλιση περιουσίας
Από κλοπές και πυρκαγιές έως διαρροές νερού και ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, η ασφάλιση περιουσίας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη με χαμηλό ετήσιο κόστος
Την θερινή περίοδο κάποιες κατοικίες αδειάζουν καθώς οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές φεύγουν για διακοπές οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μακρόχρονες. Τι γίνεται με αυτά τα ακατοίκητα σπίτια; Ποιοι κίνδυνοι τα απειλούν και ποιος μπορεί να τα προστατεύσει;
Οι λύσεις που δίνει η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια επιλογή χωρίς μεγάλο κόστος για να είναι κάποιος ήσυχος ότι μπορεί να λείπει από το σπίτι του και αυτό να είναι προστατευμένο από τυχόν απρόοπτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι λύσεις που δίνει η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια επιλογή χωρίς μεγάλο κόστος για να είναι κάποιος ήσυχος ότι μπορεί να λείπει από το σπίτι του και αυτό να είναι προστατευμένο από τυχόν απρόοπτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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