Ετοιμάζεστε για ταξίδι σε άλλη ήπειρο; Οι απαραίτητες κινήσεις πριν την αναχώρηση για την υγεία σας
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Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος Ταξιδιωτική ιατρική

Ετοιμάζεστε για ταξίδι σε άλλη ήπειρο; Οι απαραίτητες κινήσεις πριν την αναχώρηση για την υγεία σας

Επενδύοντας λίγο χρόνο στην πρόληψη πριν την αναχώρηση για έναν ιδιαίτερο προορισμό, εξασφαλίζουμε ότι θα φέρουμε μαζί μας μόνο όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις, εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Διευθυντής Ε' Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Ετοιμάζεστε για ταξίδι σε άλλη ήπειρο; Οι απαραίτητες κινήσεις πριν την αναχώρηση για την υγεία σας
ygeiamou.gr team
Το εισιτήριο εκδόθηκε, το ξενοδοχείο κλείστηκε και οι βαλίτσες είναι έτοιμες. Είναι όμως η υγεία μας θωρακισμένη για τον προορισμό που επιλέξαμε;

Είτε πρόκειται για ένα επαγγελματικό ταξίδι σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία είτε για μια εξωτική περιπέτεια στη ζούγκλα του Αμαζονίου, η θωράκιση του οργανισμού μας είναι απαραίτητη. Καθώς πίσω από τις ειδυλλιακές εικόνες των τουριστικών οδηγών κρύβονται συχνά αόρατοι υγειονομικοί κίνδυνοι. Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η αξία της Ταξιδιωτικής Ιατρικής, ενός εξειδικευμένου κλάδου που λειτουργεί ως το πιο κρίσιμο, αλλά συχνά παραμελημένο, «διαβατήριο» για ασφαλείς διακοπές.

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ygeiamou.gr team
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