Επιτέλους διακοπές: Τι να βάλετε στο φαρμακείο του ταξιδιού – Ετοιμαστείτε σωστά

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο των διακοπών για ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους - Τα απαραίτητα για απρόοπτα, τσιμπήματα, εγκαύματα και αφυδάτωση, σύμφωνα με μια φαρμακοποιό