Επιτέλους διακοπές: Τι να βάλετε στο φαρμακείο του ταξιδιού – Ετοιμαστείτε σωστά
Επιτέλους διακοπές: Τι να βάλετε στο φαρμακείο του ταξιδιού – Ετοιμαστείτε σωστά
Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο των διακοπών για ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους - Τα απαραίτητα για απρόοπτα, τσιμπήματα, εγκαύματα και αφυδάτωση, σύμφωνα με μια φαρμακοποιό
Ακόμα ένα καλοκαίρι έφτασε και οι βαλίτσες για τις διακοπές γεμίζουν με μαγιό, καπέλα, παρεό και αντηλιακά. Όλοι ξεκινάμε ονειρευόμενοι παραλίες, γραφικά ταβερνάκια και ξεκούραση, όμως τα απρόοπτα της υγείας δεν πάνε διακοπές: ένα τσίμπημα εντόμου, ένα ηλιακό έγκαυμα, μια γαστρεντερίτιδα ή μια μικρή εκδορά μπορεί να χαλάσουν το πρόγραμμα.
Γι’ αυτό, μαζί με τα απαραίτητα των διακοπών, αξίζει να μπει στη βαλίτσα και ένα καλά οργανωμένο φορητό φαρμακείο. Σύμφωνα με την κλινική φαρμακοποιό Δρ. Sue Ojageer, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή πολύπλοκο. Αντίθετα, θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί, το ιατρικό ιστορικό των ταξιδιωτών και τις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν στο ταξίδι, λέει στον Independent.
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Γι’ αυτό, μαζί με τα απαραίτητα των διακοπών, αξίζει να μπει στη βαλίτσα και ένα καλά οργανωμένο φορητό φαρμακείο. Σύμφωνα με την κλινική φαρμακοποιό Δρ. Sue Ojageer, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή πολύπλοκο. Αντίθετα, θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί, το ιατρικό ιστορικό των ταξιδιωτών και τις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν στο ταξίδι, λέει στον Independent.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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