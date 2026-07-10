Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, δεν αποδέχονται τον «ενδεχόμενο δόλο»
Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, δεν αποδέχονται τον «ενδεχόμενο δόλο»
Η δικηγόρος της μητέρας φέρεται να δήλωσε πως ο νεαρός είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν με αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο και γι' αυτό δεν αντέδρασε φυσιολογικά
Νέα 24ωρη προθεσμία για αύριο ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα ο νεαρός να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Θριασίου Νοσοκομείου. Ο δικήγορος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, υποστήριξε η προθεσμία ζητήθηκε γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία και αναμένουν έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως «κρίσιμα».
Επίσης, ο κ. Κουκούλης φέρεται να σημείωσε πως σε καμία περίπτωση οι δυο κατηγορούμενοι αστυνομικοί δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με τον πυροβολισμό. Τα κρίσιμα έγγραφα που αναμένονται να προστεθούν στη δικογραφία είναι η βαλλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή.
Ανέφερε επίσης ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί που είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν με αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο και γι' αυτό δεν αντέδρασε φυσιολογικά.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, που καταδίωκαν, στην περιοχή του Άργους, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια Ναυπλίου. Είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».
«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».
Επίσης, ο κ. Κουκούλης φέρεται να σημείωσε πως σε καμία περίπτωση οι δυο κατηγορούμενοι αστυνομικοί δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με τον πυροβολισμό. Τα κρίσιμα έγγραφα που αναμένονται να προστεθούν στη δικογραφία είναι η βαλλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή.
«Κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο για τον 20χρονο»Η δικηγόρος της μητέρας του νεαρού που δίνει μάχη για τη ζωή του, Μαρία Σφέτσου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε ότι η εντολέας της κατέθεσε στις 10.00 σήμερα το πρωί και πως «κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο για τον 20χρονο».
Ανέφερε επίσης ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί που είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν με αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο και γι' αυτό δεν αντέδρασε φυσιολογικά.
«Έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας»Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η δικηγόρος της μητέρας σημείωσε πως ο 20χρονος έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και δεν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, που καταδίωκαν, στην περιοχή του Άργους, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια Ναυπλίου. Είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».
«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».
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