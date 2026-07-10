Νοθεία στα τρόφιμα: Πώς να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και τι να προσέχουμε
Νοθεία στα τρόφιμα: Πώς να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και τι να προσέχουμε
Ο καθηγητής Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ, κ. Χαράλαμπος Προεστός, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στις ετικέτες των τροφίμων και ποια λάθη γίνονται συχνότερα στις αγορές
*Γράφει ο Νίκος Μαρουλίδης
Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και περισσότερες πληροφορίες –και συχνά παραπληροφόρηση– γύρω από την ασφάλεια των τροφίμων. Νοθείες σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και δεκάδες ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ενισχύσει την ανησυχία για το τι πραγματικά φτάνει στο πιάτο μας.
Την ίδια ώρα, οι αυξημένες τιμές των τροφίμων οδηγούν πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ορθή επισήμανση των προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και περισσότερες πληροφορίες –και συχνά παραπληροφόρηση– γύρω από την ασφάλεια των τροφίμων. Νοθείες σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και δεκάδες ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ενισχύσει την ανησυχία για το τι πραγματικά φτάνει στο πιάτο μας.
Την ίδια ώρα, οι αυξημένες τιμές των τροφίμων οδηγούν πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ορθή επισήμανση των προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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