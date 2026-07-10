Νοθεία στα τρόφιμα: Πώς να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και τι να προσέχουμε

Ο καθηγητής Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ, κ. Χαράλαμπος Προεστός, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στις ετικέτες των τροφίμων και ποια λάθη γίνονται συχνότερα στις αγορές