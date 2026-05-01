Απίστευτο: Γυναίκα γέννησε κατά τη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ – Τη βοήθησαν δυο επιβάτιδες
Η μητέρα μπήκε σε ενεργό τοκετό 20 λεπτά πριν την προσγείωση - Δύο διασώστες που βρίσκονταν τυχαία στο αεροπλάνο και το πλήρωμα έστησαν πρόχειρο «μαιευτήριο» μέσα στην καμπίνα

Μια απρόσμενη γέννα εν πτήσει σημειώθηκε σε αεροσκάφος της Delta Air Lines, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ατλάντα προς το Πόρτλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγα μόλις λεπτά πριν την προσγείωση, μια επιβάτιδα έφερε στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι, με τη βοήθεια δύο διασωστών που βρίσκονταν τυχαία μέσα στο αεροπλάνο.

Το βρέφος, που ονομάστηκε Μπριέλ Ρενέ Μπλερ, γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν μόλις 20 λεπτά πριν την προσγείωση, μεταδίδει το CNN. Η μητέρα, Άσλεϊ Μπλερ, ταξίδευε από το Τενεσί προς το Όρεγκον για να γεννήσει κοντά στη δική της μητέρα, όμως ο τοκετός ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

