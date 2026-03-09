Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου
Καρκίνος του προστάτη

Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Πολλοί άνδρες αναζητούν «μαγικές» τροφές που προστατεύουν από τον καρκίνο του προστάτη. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται σε ένα μεμονωμένο τρόφιμο, αλλά σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής

«Τι μπορώ να φάω για να μειώσω τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη;». Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι γιατροί από άνδρες που ανησυχούν για την υγεία τους. Αν και κατά καιρούς διάφορες τροφές έχουν συνδεθεί με πιθανή προστατευτική δράση, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ακόμη αρκετά για να στηρίξουν συγκεκριμένες διατροφικές «συνταγές» πρόληψης.

Οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνούν ότι το κλειδί βρίσκεται σε ένα συνολικά υγιεινό διατροφικό πρότυπο: κάτι που είναι πιο απλό απ’ όσο φαντάζεται κανείς.

