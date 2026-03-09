Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Πολλοί άνδρες αναζητούν «μαγικές» τροφές που προστατεύουν από τον καρκίνο του προστάτη. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται σε ένα μεμονωμένο τρόφιμο, αλλά σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής