2 «εκνευριστικές» συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων – Μήπως έχετε την «κατάρα της γνώσης»;

Αλλάζουν γνώμη στη μέση μιας συζήτησης και δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες απ’ όσες χρειάζονται. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Mark Travers, όμως, αυτές οι αρκετά... εκνευριστικές συμπεριφορές μπορεί να κρύβουν γνωστική ευελιξία και υψηλή νοημοσύνη