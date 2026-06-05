2 «εκνευριστικές» συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων – Μήπως έχετε την «κατάρα της γνώσης»;
2 «εκνευριστικές» συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων – Μήπως έχετε την «κατάρα της γνώσης»;
Αλλάζουν γνώμη στη μέση μιας συζήτησης και δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες απ’ όσες χρειάζονται. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Mark Travers, όμως, αυτές οι αρκετά... εκνευριστικές συμπεριφορές μπορεί να κρύβουν γνωστική ευελιξία και υψηλή νοημοσύνη
Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μία σύσκεψη. Κάποιος υποστηρίζει με αυτοπεποίθηση μια άποψη, αλλά λίγα λεπτά αργότερα σταματά και λέει: «Ξανασκέφτομαι αυτό που είπα. Νομίζω ότι έκανα λάθος». Ή ίσως ένας συνάδελφος απαντά σε μία απλή ερώτηση με μία ανάλυση που μοιάζει περισσότερο με διάλεξη παρά με σύντομο σχόλιο.
Οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν αυτές τις συμπεριφορές εκνευριστικές. Ωστόσο, όπως αναφέρει με άρθρο του στο Psychology Today ο ψυχολόγος Mark Travers, όμως, υποστηρίζει ότι συχνά αποτελούν ενδείξεις υψηλής νοημοσύνης και όχι έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων.
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Οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν αυτές τις συμπεριφορές εκνευριστικές. Ωστόσο, όπως αναφέρει με άρθρο του στο Psychology Today ο ψυχολόγος Mark Travers, όμως, υποστηρίζει ότι συχνά αποτελούν ενδείξεις υψηλής νοημοσύνης και όχι έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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