Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει

Οι προτιμήσεις για αρρενωπά χαρακτηριστικά φαίνεται να εξελίσσονται με την ηλικία και τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, επηρεάζοντας την αντίληψη της ελκυστικότητας - Δείτε τι αλλάζει