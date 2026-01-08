Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει
Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει

Οι προτιμήσεις για αρρενωπά χαρακτηριστικά φαίνεται να εξελίσσονται με την ηλικία και τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, επηρεάζοντας την αντίληψη της ελκυστικότητας - Δείτε τι αλλάζει

Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει
Μία νέα μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες αλλάζουν τα κριτήριά τους για τους άνδρες καθώς μεγαλώνουν και περνούν από την εμμηνόπαυση.

Η έρευνα, που περιέλαβε 122 Πολωνές ηλικίας 19 έως 70 ετών, εξέτασε πώς η ηλικία και η φάση της εμμηνόπαυσης επηρεάζουν την προτίμηση των γυναικών στα ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως το πρόσωπο, η γενειάδα, το σωματικό σχήμα και η μυϊκή μάζα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες προτιμούν άνδρες με πιο πυκνές γενειάδες και πιο ελαφριά μυϊκή διάπλαση, ενώ οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αξιολογούν τα λιγότερο έντονα ανδρικά χαρακτηριστικά προσώπου ως λιγότερο ελκυστικά σε σχέση με τις νεότερες γυναίκες. Η προτίμηση σε μεσαία μυϊκή διάπλαση φαίνεται να συνδέεται με την αντίληψη της προσβασιμότητας και της υγείας, αντί της επιθετικής δύναμης που προτιμούν νεότερες γυναίκες κατά τα αναπαραγωγικά τους χρόνια.

