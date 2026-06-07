Το 1ο εμβόλιο στον κόσμο που σχεδιάστηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη – Δοκιμάστηκε σε ανθρώπους

Ένα εμβόλιο που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης πέρασε για πρώτη φορά στο στάδιο της δοκιμής σε ανθρώπους, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην πρόληψη μελλοντικών πανδημιών.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανέπτυξε ένα πειραματικό εμβόλιο κατά των κορωνοϊών, με στόχο να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει όχι μόνο γνωστές παραλλαγές, αλλά και συγγενικούς ιούς που θα μπορούσαν στο μέλλον να περάσουν από τα ζώα στον άνθρωπο.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ χαρακτηρίζει το επίτευγμα «θεμελιωδώς νέα» προσέγγιση στην ανάπτυξη εμβολίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για την πρώτη φορά που το κρίσιμο αντιγόνο ενός εμβολίου σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης και στη συνέχεια δοκιμάζεται σε ανθρώπους.





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