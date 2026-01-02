Ποια ψηφιακά μέσα αποσπούν τους εφήβους και «ευθύνονται» για άνοδο της ΔΕΠΥ

Η διαρκής διάσπαση της προσοχής λόγω της χρήσης ψηφιακών μέσων αυξάνει τον κίνδυνο διάγνωσης με ΔΕΠΥ σύμφωνα με τους ειδικούς - Ωστόσο δεν είναι το ίδιο επιβαρυντικά όλα τα ψηφιακά μέσα