Ποια ψηφιακά μέσα αποσπούν τους εφήβους και «ευθύνονται» για άνοδο της ΔΕΠΥ
Η διαρκής διάσπαση της προσοχής λόγω της χρήσης ψηφιακών μέσων αυξάνει τον κίνδυνο διάγνωσης με ΔΕΠΥ σύμφωνα με τους ειδικούς - Ωστόσο δεν είναι το ίδιο επιβαρυντικά όλα τα ψηφιακά μέσα
Η ψηφιακή επανάσταση μοιάζει ολοένα και περισσότερο με ένα τεράστιο, άτυπο «πείραμα», με τα παιδιά και τους εφήβους να βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της έκθεσης. Την ώρα που οι διαγνώσεις ΔΕΠΥ (ADHD) αυξάνονται διεθνώς, ενισχύεται και το ενδιαφέρον για το αν -και πώς -η χρήση ψηφιακών μέσων επηρεάζει την προσοχή.
Όπως εξηγούν ο Torkel Klingberg και ο Samson Nivins από το Karolinska Institutet στο The Conversation, για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, διεξήγαγαν μελέτη με περισσότερα από 8.000 παιδιά (περίπου 10-14 ετών), ταξινομώντας τις ψηφιακές τους συνήθειες σε 3 κατηγορίες: gaming, τηλεόραση/βίντεο (π.χ. YouTube) και social media. Στα κοινωνικά δίκτυα περιλήφθηκαν πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram, Snapchat, X, Messenger και Facebook.
