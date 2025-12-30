Καυτό μπάνιο στους 42°C έως «σφηνάκια» πίκλας: Μυστικά ευεξίας που ξεχώρισαν το 2025
Καυτό μπάνιο στους 42°C έως «σφηνάκια» πίκλας: Μυστικά ευεξίας που ξεχώρισαν το 2025
Από τα ζεστά μπάνια που ενισχύουν την αντοχή μέχρι το αντιυπερτασικό παντζάρι, διαβάστε τις μελέτες ευεξίας που μας εντυπωσίασαν το 2025
Ορισμένες συμβουλές για μια υγιή ζωή παραμένουν διαχρονικές: ισορροπημένη διατροφή, επαρκής ύπνος, τακτική σωματική άσκηση και αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Κάθε χρόνο, ωστόσο, η επιστήμη προσθέτει νέα -συχνά μικρά αλλά χρήσιμα -κομμάτια στο παζλ της ευεξίας: τι πραγματικά βοηθά στην προπόνηση, τι υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία, τι μπορεί να ανακουφίσει απλές ενοχλήσεις, όπως οι κράμπες. Ακολουθούν μερικά από τα ευρήματα που ξεχώρισαν μέσα στο 2025, όπως τα παρουσίασε ο Guardian.
1. Κολλαγόνο: Όχι μόνο για το δέρμα, αλλά και για δύναμη
Τα οφέλη του κολλαγόνου για την υγεία της επιδερμίδας έχουν εξεταστεί επανειλημμένως. Μια ανασκόπηση με περισσότερες από 24 δοκιμές κατέληξε ότι η συμπληρωματική λήψη του μπορεί να βελτιώσει την ενυδάτωση και την ελαστικότητα, χωρίς όμως εντυπωσιακές επιδράσεις. Παράλληλα, νεότερη έρευνα ανέδειξε έναν ακόμη πιθανό λόγο ένταξής του στη ρουτίνα: φαίνεται να αυξάνει τη δυσκαμψία του μυοτενόντιου συστήματος, κάτι που σχετίζεται με βελτίωση της δύναμης.
