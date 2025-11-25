Αυτό είναι το τέλειο αγχολυτικό – Και μας το προσφέρει το κατοικίδιό μας

Πώς η καθημερινή επαφή με τα κατοικίδια μεταμορφώνει τη διάθεση και τη ζωή μας - Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τη θεραπευτική σχέση ανθρώπου - ζώου