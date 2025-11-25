ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτό είναι το τέλειο αγχολυτικό – Και μας το προσφέρει το κατοικίδιό μας

Πώς η καθημερινή επαφή με τα κατοικίδια μεταμορφώνει τη διάθεση και τη ζωή μας - Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τη θεραπευτική σχέση ανθρώπου - ζώου

ygeiamou.gr team
Η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα συντροφιάς αποτελεί πεδίο με ολοένα αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον. Παρότι είναι τεκμηριωμένο ότι η ζεστή, ανθρώπινη σωματική επαφή — όπως μία αγκαλιά ή ένα χάδι — συμβάλλει στην ψυχική ευεξία, παραμένει λιγότερο ξεκάθαρο κατά πόσο και με ποιον τρόπο η αλληλεπίδραση μέσω αγγίγματος με τα κατοικίδια επιδρά αντίστοιχα στον άνθρωπο.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το κενό: Eξετάζει τη σχέση μεταξύ της επαφής που ξεκινά είτε από τον κηδεμόνα (π.χ. χάιδεμα) είτε από το κατοικίδιο (π.χ. σπρώξιμο με το πόδι) και την ευημερία του κηδεμόνα. Με αυτό τον τρόπο, αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει όχι μόνο το κατά πόσο η επαφή με κατοικίδια σχετίζεται με την ευεξία, αλλά και ποιες μορφές επαφής πιθανώς έχουν μεγαλύτερη σημασία.

