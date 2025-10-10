Ζώντας με διπολική διαταραχή: Από το «υπόγειο» της κατάθλιψης στο «ρετιρέ» της μανίας – Ο ειδικός εξηγεί
Ζώντας με διπολική διαταραχή: Από το «υπόγειο» της κατάθλιψης στο «ρετιρέ» της μανίας – Ο ειδικός εξηγεί
Οι απότομες διακυμάνσεις της διάθεσης κρύβουν κινδύνους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και πρόσφορο έδαφος... επιτυχίας! - Ο Δρ. Χρίστος Χ. Λιάπης MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ. μιλάει για το «ασανσέρ» των συναισθημάτων, αλλά και το «προνομιακό ψυχολογικό διαβατήριο» των ατόμων με διπολική διαταραχή
Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς διπολική κατάθλιψη είναι μια σύνθετη νόσος που παλαιότερα ονομαζόταν «μανιοκατάθλιψη». Το «ασανσέρ» του συναισθήματος των πασχόντων από αυτήν δεν κατέρχεται μόνον στα «υπόγεια» της κατάθλιψης (όπως συμβαίνει στη Μείζονα -μονοπολική- Καταθλιπτική Διαταραχή), αλλά ανεβαίνει και στα «ρετιρέ» της μανίας, δηλαδή της αναίτιας χαράς και της ασυγκράτητης ενεργητικότητας που υποκινείται από την αδικαιολόγητη υπερτίμηση εαυτού και ικανοτήτων.
Η συναισθηματική καταρράκωση που προκαλούν τα σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια της νόσου ή / και οι συχνές μεταπτώσεις από την υπερβολική θλίψη και απραξία στην ανορίωτη αισιοδοξία, στην αναιτιολόγητη χαρά, στην ανερμάτιστη ενεργητικότητα, στην επικίνδυνη συμπεριφορά και στην αχαλίνωτη ή / και ευερέθιστη περιφρόνηση για την πραγματικότητα και για τους «σώφρονες άλλους», στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διπολική διαταραχή, συχνά καταστρέφουν τη ζωή και τις προοπτικές επιτυχίας των πασχόντων, οδηγώντας τους, αρκετές φορές στην αναζήτηση της αυτοΐασης, μέσω της χαλαρωτικής ή/και της εφοριογόνου επίδρασής του αλκοόλ και των υπολοίπων ψυχοδραστικών – ναρκωτικών ουσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συναισθηματική καταρράκωση που προκαλούν τα σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια της νόσου ή / και οι συχνές μεταπτώσεις από την υπερβολική θλίψη και απραξία στην ανορίωτη αισιοδοξία, στην αναιτιολόγητη χαρά, στην ανερμάτιστη ενεργητικότητα, στην επικίνδυνη συμπεριφορά και στην αχαλίνωτη ή / και ευερέθιστη περιφρόνηση για την πραγματικότητα και για τους «σώφρονες άλλους», στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διπολική διαταραχή, συχνά καταστρέφουν τη ζωή και τις προοπτικές επιτυχίας των πασχόντων, οδηγώντας τους, αρκετές φορές στην αναζήτηση της αυτοΐασης, μέσω της χαλαρωτικής ή/και της εφοριογόνου επίδρασής του αλκοόλ και των υπολοίπων ψυχοδραστικών – ναρκωτικών ουσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα