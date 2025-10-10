Ζώντας με διπολική διαταραχή: Από το «υπόγειο» της κατάθλιψης στο «ρετιρέ» της μανίας – Ο ειδικός εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Διπολική διαταραχή Κατάθλιψη Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Χρίστος Χ. Λιάπης Ψυχικές διαταραχές

Ζώντας με διπολική διαταραχή: Από το «υπόγειο» της κατάθλιψης στο «ρετιρέ» της μανίας – Ο ειδικός εξηγεί

Οι απότομες διακυμάνσεις της διάθεσης κρύβουν κινδύνους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και πρόσφορο έδαφος... επιτυχίας! - Ο Δρ. Χρίστος Χ. Λιάπης MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ. μιλάει για το «ασανσέρ» των συναισθημάτων, αλλά και το «προνομιακό ψυχολογικό διαβατήριο» των ατόμων με διπολική διαταραχή

Ζώντας με διπολική διαταραχή: Από το «υπόγειο» της κατάθλιψης στο «ρετιρέ» της μανίας – Ο ειδικός εξηγεί
ygeiamou.gr team
Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς διπολική κατάθλιψη είναι μια σύνθετη νόσος που παλαιότερα ονομαζόταν «μανιοκατάθλιψη». Το «ασανσέρ» του συναισθήματος των πασχόντων από αυτήν δεν κατέρχεται μόνον στα «υπόγεια» της κατάθλιψης (όπως συμβαίνει στη Μείζονα -μονοπολική- Καταθλιπτική Διαταραχή), αλλά ανεβαίνει και στα «ρετιρέ» της μανίας, δηλαδή της αναίτιας χαράς και της ασυγκράτητης ενεργητικότητας που υποκινείται από την αδικαιολόγητη υπερτίμηση εαυτού και ικανοτήτων.

Η συναισθηματική καταρράκωση που προκαλούν τα σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια της νόσου ή / και οι συχνές μεταπτώσεις από την υπερβολική θλίψη και απραξία στην ανορίωτη αισιοδοξία, στην αναιτιολόγητη χαρά, στην ανερμάτιστη ενεργητικότητα, στην επικίνδυνη συμπεριφορά και στην αχαλίνωτη ή / και ευερέθιστη περιφρόνηση για την πραγματικότητα και για τους «σώφρονες άλλους», στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διπολική διαταραχή, συχνά καταστρέφουν τη ζωή και τις προοπτικές επιτυχίας των πασχόντων, οδηγώντας τους, αρκετές φορές στην αναζήτηση της αυτοΐασης, μέσω της χαλαρωτικής ή/και της εφοριογόνου επίδρασής του αλκοόλ και των υπολοίπων ψυχοδραστικών – ναρκωτικών ουσιών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης