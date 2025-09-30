Πόσες επιπλέον πρωτεΐνες χρειάζεται το παιδί; Ελληνίδα καθηγήτρια διευκρινίζει

Μια ειδικός σχολιάζει την έντονη συζήτηση γύρω από την πρόσληψη πρωτεΐνης και προειδοποιεί τους γονείς ότι η υπερβολική ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα