Πόσες επιπλέον πρωτεΐνες χρειάζεται το παιδί; Ελληνίδα καθηγήτρια διευκρινίζει
Μια ειδικός σχολιάζει την έντονη συζήτηση γύρω από την πρόσληψη πρωτεΐνης και προειδοποιεί τους γονείς ότι η υπερβολική ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα
Η πρωτεΐνη πρωταγωνιστεί εδώ και καιρό στις διατροφικές συζητήσεις: Από τα δημητριακά του πρωινού μέχρι το γιαούρτι, το ψωμί, τα ζυμαρικά, ακόμη και τις σοκολάτες, παντού δίνεται έμφαση στο πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Τα παιδιά δεν αποτελούν, φυσικά, εξαίρεση από αυτή την τάση που φαίνεται να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να αντιμετωπίζουν συχνά έναν επιπλέον προβληματισμό: Λαμβάνουν τα παιδιά τους επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών;
Οι πρωτεΐνες είναι, πράγματι, απαραίτητες για έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι τα περισσότερα παιδιά καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής τους. Σπάνια υπάρχει ανάγκη για εμπλουτισμένα τρόφιμα, σκόνες πρωτεΐνης ή άλλα συμπληρώματα, για να ενισχυθεί η πρόσληψή τους, τονίζει σε άρθρο της στο The Conversation η kyr;ia Σοφία Κομνηνού, Λέκτορας Δημόσιας Υγείας και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Swansea.
