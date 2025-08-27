Ισχιαλγία: Πώς να απαλλαγείτε από τον πόνο που σας «κλειδώνει»
Ανακαλύψτες τις μικρές και απλές κινήσεις που μειώνουν τον πόνο και σας επιτρέπουν να επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας γρήγορα και εύκολα
Η ισχιαλγία μπορεί να εμφανιστεί είτε ως ξαφνικός, οξύς πόνος που «κατεβαίνει» στο πόδι, είτε ως βαθύς, επίμονος πόνος που ανεβαίνει στη μέση. Αναφέρεται σε συμπτώματα πόνου στους γλουτούς, τους μηρούς και τα πόδια που συχνά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.
Το όνομα «ισχιαλγία» προέρχεται από το ισχιακό νεύρο, το μεγαλύτερο νεύρο του σώματος. Υπάρχει ένα ισχιακό νεύρο σε κάθε πλευρά του σώματος, που ξεκινά από τη σπονδυλική στήλη και φτάνει μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. Οι περισσότερες περιπτώσεις ισχιαλγίας συμβαίνουν όταν η ρίζα του ισχιακού νεύρου στη σπονδυλική στήλη πιέζεται ή ερεθίζεται, συχνά λόγω κήλης δίσκου.
