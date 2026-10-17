Το BBC εξηγεί πώς η ενεργειακή κρίση αλλάζει τα δεδομένα: Γιατί ο Τραμπ τα βρίσκει με Πούτιν και συγκρούεται με το Κίεβο

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου προκαλεί αντιδράσεις στο Κογκρέσο και το Κίεβο – Η ενεργειακή κρίση, οι περιορισμοί στο Starlink και οι φόβοι για αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα

Ηνωμένων Πολιτειών με την



Η απόφαση, όπως αναλύει το BBC, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Κίεβο επιδεινώνονται, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι αγνοεί την ανάγκη άσκησης οικονομικής πίεσης στη Μόσχα, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.







Η αναστολή των κυρώσεων και η αντίδραση του Κογκρέσου Με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει σημαντικό μέρος των κυρώσεων, επικαλούμενος το «εθνικό συμφέρον» των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η σχετική νομοθεσία, την οποία είχε εγκρίνει το Κογκρέσο, έδινε στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες εξουσίες να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με σημαντικότερες την Κίνα και την Ινδία.







Πολλές από αυτές τις προβλέψεις εξαιρέθηκαν πλέον από την εφαρμογή της νομοθεσίας, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ Αμερικανών βουλευτών. Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Βιρτζίνια, Ντον Μπέγερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποχωρεί απέναντι στη Μόσχα και εγκαταλείπει την Ουκρανία.



Όπως υποστήριξε, η τελευταία απόφαση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί νέα παραχώρηση προς τον Πούτιν, η οποία προδίδει τους Ουκρανούς εταίρους των ΗΠΑ και παραβιάζει την ξεκάθαρη πρόθεση του Κογκρέσου να τιμωρήσει τη Ρωσία για τον πόλεμο που διεξάγει.

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Η Μόσχα πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ Στον αντίποδα, η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τη ρωσική πλευρά. Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την αναστολή των κυρώσεων «σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή».



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες κυρώσεις θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παγκόσμια αγορά, ενώ τόνισε ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες.



Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει μία από τις βασικές διαστάσεις της αμερικανικής απόφασης: η Ρωσία αποκτά οικονομική ανάσα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την ενίσχυση των περιορισμών στα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.



Ζελένσκι: «Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει σημαντικά» Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου ήταν ιδιαίτερα έντονη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αγνοήσουν ουσιαστικά τις κυρώσεις που είχαν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία.



Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις σχέσεις τωνμε την Ουκρανία , ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την εφαρμογή σειράς κυρώσεων κατά της Ρωσίας , μόλις δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο και είχαν υπογραφεί από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο τον Σεπτέμβριο.Η απόφαση, όπως αναλύει το BBC, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Κίεβο επιδεινώνονται, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι αγνοεί την ανάγκη άσκησης οικονομικής πίεσης στη Μόσχα, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.Πίσω από τη νέα αντιπαράθεση βρίσκεται και η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ μέσω της εισαγωγής ρωσικού ντίζελ. Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, όπου εκφράζονται φόβοι ότι τα πρόσθετα ενεργειακά έσοδα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.Με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει σημαντικό μέρος των κυρώσεων, επικαλούμενος το «εθνικό συμφέρον» των Ηνωμένων Πολιτειών.Η σχετική νομοθεσία, την οποία είχε εγκρίνει το Κογκρέσο, έδινε στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες εξουσίες να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με σημαντικότερες την Κίνα και την Ινδία.Παράλληλα, προέβλεπε κυρώσεις σε υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ρωσίας και στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, μέσω του οποίου η Μόσχα επιχειρεί να παρακάμπτει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις εξαγωγές της.Πολλές από αυτές τις προβλέψεις εξαιρέθηκαν πλέον από την εφαρμογή της νομοθεσίας, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ Αμερικανών βουλευτών. Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Βιρτζίνια, Ντον Μπέγερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποχωρεί απέναντι στη Μόσχα και εγκαταλείπει την Ουκρανία.Όπως υποστήριξε, η τελευταία απόφαση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί νέα παραχώρηση προς τον Πούτιν, η οποία προδίδει τους Ουκρανούς εταίρους των ΗΠΑ και παραβιάζει την ξεκάθαρη πρόθεση του Κογκρέσου να τιμωρήσει τη Ρωσία για τον πόλεμο που διεξάγει.Στον αντίποδα, η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τη ρωσική πλευρά. Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την αναστολή των κυρώσεων «σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή».Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες κυρώσεις θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παγκόσμια αγορά, ενώ τόνισε ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες.Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει μία από τις βασικές διαστάσεις της αμερικανικής απόφασης: η Ρωσία αποκτά οικονομική ανάσα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την ενίσχυση των περιορισμών στα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου ήταν ιδιαίτερα έντονη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αγνοήσουν ουσιαστικά τις κυρώσεις που είχαν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Όπως δήλωσε το πρωί του Σαββάτου, οι κυρώσεις «θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει πάρα πολύ», καθώς ο νόμος είχε ως στόχο να επιβάλει πραγματικά αποτελεσματική πίεση στη Μόσχα, ώστε να οδηγηθεί ο πόλεμος προς το τέλος του.



Ο Ζελένσκι συνέδεσε την αμερικανική απόφαση με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διάρκεια της νύχτας ρωσικά πλήγματα έπληξαν 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της χώρας.



«Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει μπλακάουτ στην Ουκρανία, λίγο πριν από τον χειμώνα», προειδοποίησε. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και οι Αμερικανοί πολίτες τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε άρση και άλλων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας.



Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τους ενεργειακούς υπολογισμούς της Ουάσινγκτον Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, η απόφαση Τραμπ δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική πολιτική πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.



Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν επιβαρύνει τη δημοτικότητα του Τραμπ, ο οποίος αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, αφού προηγουμένως είχε αναστείλει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις. Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση του Κιέβου και Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.



Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία ισοδυναμεί ουσιαστικά με οικονομική ενίσχυση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, καθώς τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη Μόσχα.



Το δίλημμα για την αμερικανική κυβέρνηση είναι πλέον ιδιαίτερα σύνθετο: από τη μία πλευρά επιδιώκει να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας για τους Αμερικανούς καταναλωτές και από την άλλη καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες που μπορεί να έχει η χαλάρωση των κυρώσεων στην προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία.



Ο «ενεργειακός πόλεμος» και η νέα σύγκρουση Τραμπ - Ζελένσκι Η ένταση στις σχέσεις των δύο προέδρων επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τη διαφωνία για τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μια μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας», προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ.



Η δήλωση προκάλεσε αρχικά έκπληξη στο Κίεβο, με τον Ζελένσκι να ξεκαθαρίζει ότι η Ουκρανία θα σταματούσε τα πλήγματα εφόσον η Ρωσία έκανε το ίδιο. Ωστόσο, έπειτα από τρεις ημέρες κατά τις οποίες καταγράφηκαν νέες ρωσικές επιθέσεις, οι ουκρανικές δυνάμεις επανέλαβαν τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.



Η εξέλιξη προκάλεσε την οργή του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιθέσεις «ντροπή». Ο Ζελένσκι απάντησε ότι απλώς υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του. Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο προσωπικό επίπεδο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι ο Ζελένσκι είναι «πιο δύσκολος στη συνεννόηση» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε ότι είναι ευχάριστο να βρίσκεται ανάμεσα σε «πραγματικούς ηγέτες», σε μια δήλωση που ερμηνεύθηκε ως αιχμή κατά του Τραμπ.



Το Starlink και οι καταγγελίες για περιορισμό της στρατιωτικής υποστήριξης Στην ήδη επιβαρυμένη σχέση Ουάσινγκτον και Κιέβου προστέθηκε και η υπόθεση του Starlink, του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, την περασμένη εβδομάδα περιορίστηκε αιφνιδιαστικά η ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να κινούνται μη επανδρωμένα αεροσκάφη διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.



Οι περιορισμοί αυτοί φέρεται να επηρέασαν επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης και να δυσχέραναν την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αντιμετωπίζουν εισερχόμενες ρωσικές επιθέσεις.



Κατά το ίδιο διάστημα, η Ρωσία πραγματοποίησε σειρά θανατηφόρων πληγμάτων, με κατοίκους και ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η κανονική λειτουργία του Starlink δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως.



Ο Τραμπ, πάντως, αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία ή ότι υπήρξε σκόπιμη παρέμβαση για τον περιορισμό των δυνατοτήτων του Starlink. Η υπόθεση προκαλεί πρόσθετη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η εξάρτηση του ουκρανικού στρατού από τις δυτικές τεχνολογικές και στρατιωτικές υποδομές παραμένει σημαντική.



Νέοι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα Την ώρα που εξελίσσεται η διπλωματική αντιπαράθεση, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο.



Στη Χερσώνα, ένας οδηγός ασθενοφόρου έχασε τη ζωή του και άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου. Στους στόχους των ρωσικών επιθέσεων περιλαμβάνονταν επίσης περιοχές της Ζαπορίζια.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων χαλυβουργικές μονάδες, έναν ηλεκτρικό υποσταθμό και ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα.



Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα κατά ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι επιδιώκει να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο και τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι στοχεύει μόνο υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.