Η Ρωσία πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ για αναστολή κυρώσεων: Για ρουά ματ μιλά συνεργάτης του Πούτιν





Ο Κίριλ Ντμίτριεφ έκανε λόγο για σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή – Αναφέρεται σε προοπτική ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Μόσχας – Ουάσινγκτον