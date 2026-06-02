Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο, δείτε φωτογραφίες
Ο 53χρονος πρωταγωνιστής των σειρών The Wire και Luther χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του προς τους νέους

Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ήταν ανάμεσα στις προσωπικότητες που έλαβαν σήμερα τιμητικές διακρίσεις από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπως αναφέρει το BBC.

Συγκεκριμένα, ο 53χρονος πρωταγωνιστής των σειρών The Wire και Luther χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του προς τους νέους, ενώ αντίστοιχες τιμές απονεμήθηκαν στους Ολυμπιονίκες του καλλιτεχνικού πατινάζ Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν, καθώς και στην ηθοποιό και κωμικό Μίρα Σιάλ.

Ο Ίντρις Έλμπα έλαβε τον τίτλο του ιππότη στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς, ως αναγνώριση της προσφοράς του στους νέους ανθρώπους και της κοινωνικής του δράσης.

Ο ηθοποιός εργάζεται αυτή την περίοδο σε ντοκιμαντέρ του Netflix για το King's Trust, τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας. Ο οργανισμός είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στη ζωή του ίδιου του Έλμπα, καθώς σε ηλικία 18 ετών έλαβε οικονομική ενίσχυση από το τότε Prince's Trust, η οποία του επέτρεψε να φοιτήσει στο National Youth Music Theatre.

Το 2022 ίδρυσε το Elba Hope Foundation, έναν οργανισμό που στηρίζει την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πέρυσι ανακοινώθηκε επίσης ότι ο πρωταγωνιστής του Luther θα συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στα 50 χρόνια από την ίδρυση του φιλανθρωπικού οργανισμού. Η παραγωγή αναμένεται να προβληθεί στο Netflix το προσεχές φθινόπωρο.

Ο Ίντρις Έλμπα είναι ευρύτερα γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βρετανική αστυνομική σειρά Luther, αλλά και για την ερμηνεία του ως Στρίνγκερ Μπελ στην αμερικανική αστυνομική σειρά The Wire.

