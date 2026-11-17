Ο ισχυρός άνδρας της Nvidia εμφανίζεται να επιθυμεί την... αποκατάστασή του, πετάει όμως το μπαλάκι της απόφασης στο ΔΣ του τεχνολογικού κολοσσού - Ζητάει εκ νέου συγγνώμη από την οικογένειά του για τις εξωσυζυγικές σχέσεις





«Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω γίνει αποδέκτης ενός κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, που μου ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος» ανέφερε ο Χουάνγκ σε σύντομη δήλωσή του.







Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026







Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Χουάνγκ έρχεται στο τέλος μιας ιδιαίτερα έντονης εβδομάδας, κατά την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι της Nvidia, επιφανείς επενδυτές και δισεκατομμυριούχοι του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ, αλλά ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκαν σχετικά με το μέλλον του.



Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θα υποστήριζε την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. «Σίγουρα δεν θα είχα αντίρρηση να το δω αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Χουάνγκ «έχει πάρει ένα μεγάλο μάθημα».



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Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, όπως το CNBC και η WSJ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Χουάνγκ στην ηγεσία, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για την επιστροφή του από ορισμένους επενδυτές και εργαζομένους.



Στη δήλωσή του, ο Χουάνγκ ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, παραδεχόμενος ότι είχε διαπράξει «σοβαρά λάθη» στην προσωπική του ζωή. «Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται απ' όλους στην Nvidia» έγραψε ο Χουάνγκ.



«Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου» συμπλήρωσε.



Τζένσεν Χουάνγκ είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στη Nvidia ως διευθύνων σύμβουλος, εφόσον του ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Αυτό δήλωσε ο ίδιος ο πρώην επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτησή του.«Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω γίνει αποδέκτης ενός κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, που μου ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος» ανέφερε ο Χουάνγκ σε σύντομη δήλωσή του.«Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος» συμπλήρωσε.Η δήλωση αυτή, όπως γράφει το newmoney.gr , αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Χουάνγκ από την περασμένη Πέμπτη, όταν παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μία ακόμη με εργαζόμενη της εταιρείας.Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Χουάνγκ έρχεται στο τέλος μιας ιδιαίτερα έντονης εβδομάδας, κατά την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι της Nvidia, επιφανείς επενδυτές και δισεκατομμυριούχοι του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ, αλλά ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκαν σχετικά με το μέλλον του.Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θα υποστήριζε την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. «Σίγουρα δεν θα είχα αντίρρηση να το δω αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Χουάνγκ «έχει πάρει ένα μεγάλο μάθημα».Επίσης τη Δευτέρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και ζητούσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO.Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, όπως το CNBC και η WSJ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Χουάνγκ στην ηγεσία, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για την επιστροφή του από ορισμένους επενδυτές και εργαζομένους.Στη δήλωσή του, ο Χουάνγκ ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, παραδεχόμενος ότι είχε διαπράξει «σοβαρά λάθη» στην προσωπική του ζωή. «Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται απ' όλους στην Nvidia» έγραψε ο Χουάνγκ.«Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου» συμπλήρωσε.

Ο Χουάνγκ δήλωσε επίσης υπερήφανος που είναι Αμερικανός, εξαίροντας τις ευκαιρίες που του προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να οικοδομήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. «Πουθενά αλλού εκτός από την Αμερική δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια εταιρεία όπως η Nvidia» έγραψε.



Ολόκληρη η επιστολή Χουάνγκ:



«Την περασμένη εβδομάδα, ένιωσα συγκλονισμένος από την αγάπη και τη στήριξη φίλων, συναδέλφων από τον κλάδο και ανθρώπων που δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Ευχαριστώ όλους όσοι έδειξαν καλοσύνη σε εμένα και την οικογένειά μου. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα.



Ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 53 χρόνια και η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δώρα και μία από τις πιο περήφανες στιγμές της ζωής μου. Η NVIDIA υπήρξε το έργο της ζωής μου. Το να τη χτίσω μαζί με τους συναδέλφους μου και να τη μετατρέψουμε στην εταιρεία που είναι σήμερα υπήρξε προνόμιο και τιμή. Πουθενά αλλού εκτός από την Αμερική δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια εταιρεία όπως η NVIDIA. Αγαπώ τη χώρα μας και αγαπώ τη NVIDIA.



Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται από όλους στη NVIDIA και έχω κάνει σοβαρά λάθη στην προσωπική μου ζωή. Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.



Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω γίνει αποδέκτης ενός κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της NVIDIA, που μου ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος. Πολλοί εξακολουθούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί μου, καθώς η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί σύνθετες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, της αγοράς, του ανταγωνισμού και της γεωπολιτικής.



Η NVIDIA είναι μια εταιρεία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος.



Ευχαριστώ και πάλι όλους όσοι μου έστειλαν τις ευχές τους. Η στήριξή σας με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη.



Προς την οικογένειά μου: Σας αγαπώ και θα αφιερώσω το υπόλοιπο της ζωής μου στο να αποδεικνύω ότι αξίζω την αγάπη σας».